Smartphone-Spionage: Überwacht mich mein Handy?

Warum sind meine Daten so interessant?

Genau wie im echten Leben hinterlassen Sie auch in der virtuellen Welt einen Fußabdruck. Diesem digital zu folgen, ist für Hacker nicht gerade schwer. Mit Hilfe Ihrer persönlichen Daten erlangen diese Personen ein genaues Bild von Ihnen, sie können verfolgen, was Sie wann suchen, wo Sie sich gerade aufhalten, Gespräche mithören oder Ihre Fotogalerie durchsehen. Besonders interessant für Hacker sind natürlich alle passwortgeschützten Zugänge wie beispielsweise Ihre Online-Banking-Daten. Und gerade hier lauert eine große Gefahr, die Sie schlimmstenfalls finanziell hart treffen kann.

Welche Möglichkeiten der Smartphone-Spionage gibt es?

IT-Forensiker Karsten Zimmer kennt diverse Möglichkeiten der Smartphone-Spionage. Häufig involviert: der Messenger-Dienst Whatsapp.

"Für Whatsapp gibt es die Möglichkeit, ein unbeaufsichtigtes Handy innerhalb von Sekunden zu hacken", erläutert der IT-Experte. Sie halten das für unwahrscheinlich? Ist es aber nicht. Denn wie oft lassen Sie Ihr Smartphone beim Kaffeetrinken oder dem abendlichen Bierchen in einer Bar unbeaufsichtigt neben sich liegen? Eine kurze Ablenkung oder eine gute Ausrede des Hackers reichen aus, um Spionage-Software auf ihrem Smartphone zu installieren. Und das geht so: "Ein Aufruf mit einem normalen PC, Tablet oder einem anderen Smartphone der Webseite web.whatsapp.com plus den dazu gehörigen QR-Code reicht hierzu aus", weiß Zimmer. "Nun scannt der Böswillige – unter dem Vorwand, dass er beispielsweise die neuen Funktionen von Whatsapp erklärt – den Code mit der Kamera des Unwissenden ein. Von nun an merkt der Gehackte nichts von dem heimlichen Mitlesen des Hackers." Das Ganze geht jedoch noch einfacher: So können Hacker eine Bilddatei mit einem Virus versehen. Öffnen Sie dieses Bild dann auf Ihrem Smartphone, laden Sie den Virus automatisch herunter. Dieser arbeitet von nun am im Hintergrund und liefert dem Hacker all Ihre Daten und Aktivitäten. So kann beispielsweise auch Ihre Kamera aktiviert werden und die Umgebung aufzeichnen.

Eine weitere Möglichkeit der Smartphone-Spionage: der Einsatz sogenannter Spionage-Apps. "Diese lesen das gesamte Smartphone aus", so Zimmer. "Außerdem ist es möglich, das Smartphone als Aufnahmegerät zu missbrauchen und somit Gespräche mit Freunden, aber auch bei Bankgeschäften und Meetings aufzuzeichnen."

Dabei wird laut Experte folgendes komplett überwacht:

Einsicht der Kalender-Aktivitäten

Speichern der Anrufprotokolle

Überwachung der Webseitenverläufe

GPS-Handyortung

Auslesen von E-Mails

Mitlesen von Textnachrichten

Zugriff auf die Galerie

Mitlesen von Chats wie WhatsApp, Facebook und Skype

