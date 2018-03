E-Mail-Flut mit Folgen: News-Junkies dümmer als Kiffer

Wer sich ständig von Mails und SMS ablenken lässt, riskiert Einbußen bei seiner Intelligenz

E-Mail- und Nachrichten-Stress macht dumm. Wer im Übermaß und ständig auf Textnachrichten (SMS) und Telefonanrufe (Voice-Mails) antwortet, riskiert einen IQ-Verlust von bis zu 10 Punkten, so eine Studie englischer Psychologen. Das ist ein doppelt so großer Betrag wie in Studien zu Marihuana-Rauchern.

62 Prozent der befragten 1100 Personen gaben an, sie würden auch zu Hause und sogar im Urlaub Ihre Büromail checken. Mehr als die Hälfte beantwortet eingehende Nachrichten sofort und noch ein Fünftel unterbricht dafür Gespräche und Sitzungen.