Gesundheits-Check: So aussagekräftig sind Selbsttests für zuhause

Nach wenigen Klicks findest du jene Tests, die nach der Anwendung für eine Diagnose an ein Labor geschickt werden. Die Stuhl-, Speichel- oder Blutprobe wird dort untersucht, bevor du eine Rückmeldung bekommst. Der gesamte Ablauf kann relativ lange dauern. Wenn die Krankenkasse zahlt, sparst du mit einem Besuch beim Arzt nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Wem es beispielsweise wegen des Verdachts auf eine Geschlechtskrankheit peinlich ist, in die Praxis zu gehen, der findet hier jedoch eine sichere und weitestgehend anonyme Anlaufstelle.

Mit nur wenig Aufwand kannst du dir allerhand Tests online bestellen oder in der Apotheke deines Vertrauens für den Gebrauch zuhause einkaufen. Prinzipiell lässt sich dein ganzer Körper auf dessen Funktionalität überprüfen und du müsstest nicht einmal die Wohnung verlassen. Du solltest allerdings beachten: Die einzelnen Tests sind oftmals sehr spezifisch, also nicht dafür geeignet, dich von oben bis unten durchzuchecken – zudem kann es ganz schön teuer werden.

Die Anwendung von Selbsttests ist meist sehr einfach © Image-Point-Fr

Den Labortests stehen die Schnelltests gegenüber, bei denen du nach einigen Minuten ein Ergebnis vorliegen hast, welches du mit Hilfe der Betriebsanleitung in Eigenregie interpretierst. Zum einen gibt es hierbei die alltäglichen Tests, wie beispielsweise für Diabetiker, die regelmäßig ihren Blutzuckerwert messen müssen. Zum anderen gibt es Tests, die in regelmäßigen Abständen oder in bestimmten Situationen angewendet werden können. So z.B. der HIV Test, wenn man doch mal ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte. Um sicher zu gehen, kann es nicht schaden.

Für diesen Artikel haben wir den HIV-Schnelltest von Exacto getestet. Die Anwendung war verblüffend einfach, was an der ausführlichen und exakten Beschreibung lag. Insgesamt hat der Test nur 15 Minuten gedauert, wobei 10 Minuten alleinig für die Wartezeit auf das Ergebnis verstrichen. Laut des Herstellers ist dieses zu 99,9 Prozent verlässlich, du kannst also davon ausgehen, dass ein negativer Test auch wirklich negativ ist. Das gibt Sicherheit und kann so manche Nerven beruhigen.

Wie sinnvoll sind Gesundheits-Selbsttests online?

Viele der Online-Tests betreffen den psychischen Zustand des Users. Die Diplom-Psychologin Anke Fleischer findet: "Selbsttests können ein Anfang sein, sich mit sich selbst, der Denkweise, den Gefühlen und dem Handeln näher zu befassen." Einerseits kann es erleichternd wirken, ein Problem benennen zu können, andererseits könnte es jedoch Emotionen wie Angst, Scham und Schuld oder noch größere Unsicherheit hervorrufen. Einem Test im Internet sollten demnach immer weitere Maßnahmen folgen. Dafür müsstest du dich nicht direkt an eine Fachperson wenden, "ein Gespräch mit einer vertrauten Person kann bereits helfen", so Fleischer. "Ein Testergebnis sollte auf keinen Fall unreflektiert stehen gelassen werden", ergänzt sie. Je länger ein Problem dich quält, desto wichtiger ist es, dass du dich überwindest und einen Experten aufsuchst.

Laut Dr. Pingen ersetzt ein Online-Test keineswegs den Besuch beim Arzt. Vielmehr solle man aufpassen und sich "keine Panik machen lassen" – der Arztbesuch kann da Abhilfe schaffen. "Ab 35 zahlt die Krankenkasse alle 3 Jahre eine Gesundheitsuntersuchung", fügt sie hinzu. Hierzu gehört eine Überprüfung des Impfstatus, die Untersuchung des Urins sowie eine Analyse der Blutwerte. Dr. Pingen meint "die Prävention ergibt Sinn", weshalb diese auf jeden Fall wahrgenommen werden sollte. Diese Untersuchungen lassen sich nicht kurz online durchführen, dafür sind sie einfach zu wichtig.

Ein erster Schritt, der jedoch nicht der letzte sein sollte. Der Selbsttest kann zunächst als mentale Stütze dienen, wobei die Ergebnisse dich nicht panisch werden lassen sollten. Letzten Endes kann eine verlässliche Diagnose nur von deinem Arzt getroffen werden, egal ob im Hinblick auf deine Psyche oder die Gesundheit deines Herzens.