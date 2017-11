10 Flirt No-Go´s im Gym, die Frauen hassen

Männer lieben Frauen mit einem tollen Hintern – klar. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie die Frau dabei anstarren sollten, wenn sie eben diesen trainiert. Sie also absichtlich vom gegenüberliegenden Gerät aus zu beobachten wie sie Squats macht – auch wenn ihr Po noch so schön sein mag – geht gar nicht.

Smalltalk in der Sauna – kein Ding. Ernsthafte Flirtversuche sollten Sie hier aber bitte lassen. Denn wer wird schon gerne angeflirtet, während er nackt auf einer Holzpritsche sitzt? Je mehr Sie die Frau in dieser Situation abchecken, desto unwohler fühlt sie sich.

Das allseits bekannte Spiel, die Frau auf einen Drink einzuladen, mag in einer Bar gut funktionieren, im Gym jedoch eher weniger. Die Frau auf einen Proteinshake einzuladen dürfte also nicht unbedingt von großem Erfolg gekrönt sein.

Einfach nur glotzen. Stumm glotzen und das minutenlang. Mal im Ernst: Wie fänden Sie es, wenn das jemand mit Ihnen machen würde? Nicht falsch verstehen: hin und wieder mal rüberschauen und lächeln – super Sache! Es kommt eben – wie bei so vielen Dingen im Leben – auf die richtige Dosis an.

6. Frauen im Kursraum beobachten

Wo trifft man viele Frauen? Natürlich beim Zumba oder im Yoga-Kurs. Da Männer sich in diesen Kurs eher selten tummeln, positionieren sich nicht wenige von ihnen am Ende des Kurses vor dem Kursraum, um ihr Objekt der Begierde abzugreifen. Die Auswahl ist schließlich groß und man hatte ja vorher durch die Glasscheibe bereits genug Zeit, diejenige auszuwählen, die am besten tanzt. Auch darauf stehen Frauen aber leider gar nicht. Oder würden Sie gerne total fertig und verschwitzt in einen Flirt stolpern?