Abnehmen Vorher-Nachher: So boxte Leser Paco die Kilos einfach weg

Paco hat beim Abnehmen ordentlich einstecken müssen © Marcus Vogel

In der ersten Zeit konnte Paco gar nicht so viel Gas geben, wie er gerne wollte. Denn Joggen ging ganz schön auf die Gelenke, und als er Thai-Boxen ausprobierte, holte er sich einen Kreuzbandriss. Nachdem der ausgeheilt war, meldete er sich in einem Fitness-Studio an und begann zunächst mit lockerem Ausdauertraining. Später kam die eine oder andere Kraftübung hinzu. Woche für Woche steigerte er Dauer und Intensität des Trainings. Ein langer und sehr mühsamer Weg, aber auf diese Weise speckte Paco über die Zeit insgesamt 56 Kilo ab, wog irgendwann nur noch 90 Kilo, bis heute seine Bestmarke.

Doch trotz der super Ergebnisse kam es vor einem Jahr zu einem Rückschlag: Paco wollte nämlich studieren, und zwar – na klar, wie könnte es anders sein – Ernährungswissenschaften, bekam aber leider nicht direkt keinen Studienplatz. Unzufriedenheit war die Folge. Aus Frust fing er an, wieder mehr zu essen und legte innerhalb weniger Monate rund 15 Kilo zu.

Paco studiert jetzt Ernährungswissenschaften

Dieses Jahr hat’s dann doch noch geklappt mit dem Studienplatz in Ökotrophologie. Ein ganz neuer Alltag für Paco. Jetzt steht er morgens um 5 Uhr auf, geht vor der ersten Vorlesung aufs Laufband, abends dann zum Krafttraining. Sehr zeitintensiv, aber Paco ist motivierter denn je. Schon sind 6 Kilo wieder runter, 99 zeigt die Waage heute an. Zurzeit ernährt er sich ketogen, das heißt: maximal 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag. "Am Anfang war das eine ziemliche Umstellung für den Körper. Aber wenn man erst mal in den Zustand der Ketose gelangt – der Körper also anfängt, nicht mehr auf Zucker als Energiequelle zurückzugreifen, sondern auf sein Eigenfett – purzeln die Kilos fast von alleine", erklärt der angehende Ernährungswissenschaftler.

Das sind Pacos 6 Schlank-Regeln

Auf raffinierten (verarbeiteten) Zucker komplett verzichten, bei Soßen und Drinks auf versteckten Zucker achten. Keine Süßigkeiten kaufen – so kommt man gar nicht erst in Versuchung. Auf gesunde Fette setzen, etwa aus Olivenöl, Nüssen und Avocados. Möglichst unverarbeitete Lebens- mittel einkaufen und frisch zubereiten. Viel Gemüse essen – es enthält nur wenige Kalorien und macht lange satt. Dauer und Intensität des Trainings immer nur schrittweise steigern – es ist sehr wichtig, dem Körper nicht zu viel auf einmal abzuverlangen.

Mehr Energie, weniger Schmerzen

Paco sieht nicht nur sich selbst, sondern die ganze Welt mit anderen Augen: "Wenn man sein Leben lang dick war und dann so viel abnimmt, fühlt man sich plötzlich leicht wie eine Feder. Meine Kniegelenke tun nicht mehr weh, und ich habe viel mehr Energie als früher", berichtet er. Auch von den Menschen um ihn herum wird er ganz anders wahrgenommen. Sie trauen ihm mehr zu, halten ihn für diszipliniert und willensstark statt für antriebslos und faul. "Nur meine Mama hat sich anfangs, als die Pausbäckchen weg waren, ein wenig Sorgen gemacht. Aber so sind Mamas nun mal."

Sie können sich mit Pacos Geschichte identifizieren und wollen es ihm nachmachen? Worauf warten Sie dann noch? Die beste Zeit, um mit dem Abspecken zu beginnen ist JETZT.