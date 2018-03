Randale im Jet

Was tun, wenn der Nachbar im Flieger anfängt zu randalieren? Wir haben die Antworten.

Nach dem Start hatte er das erste Pils am Hals, jetzt sind schon drei Flaschen leer. Ihr Sitznachbar wird laut. „Ich will noch was zu trinken haben.“ Was tun? Georg Fongern von der Pilotenvereinigung Cockpit gibt Tipps.

<i>Erste Regel: </i>Bewahren Sie Ruhe.

<ul><li>Hat er schon in der Abflughalle gezecht? Geben Sie Bescheid, damit der Bierhahn endgültig abgedreht wird. </li>

<li>Werden Sie dem Pöbler gegenüber nicht aggressiv. Reden Sie ruhig mit ihm, verwickeln Sie ihn in ein belangloses Gespräch. Das lenkt ihn ab. </li>

<li>Wenn der Typ gezielt Sie anpöbelt, bitten Sie um einen anderen Platz, das reicht oft schon zur Deeskalation. </li>

<li>Dreht der Chaot ganz durch, werden Sie vielleicht um Hilfe gebeten, den Mann festzusetzen. Spielen Sie nicht den Helden, halten Sie sich lieber an die Anweisungen des Personals. Auch dabei gilt: ruhig bleiben und handeln. </li></ul>