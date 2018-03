Orgasmus-Technik: So bringen Sie sie auf den Punkt

Jede Frau kann. Und das in höchstens acht Minuten. Versprechen zumindest die französischen Entdecker des K-Punktes

K-Punkte sind zur Zeit angesagt: Durch Reizung der beiden Punkte soll jede Frau zum Orgasmus kommen. Mit der Zunge oder von Hand in maximal acht Minuten. Name des Zaubers: Kivin-Methode. Etwas länger dauert es, die richtigen Stellen zu finden. Am überzeugendsten ist Ihr Zungen- oder Fingerspitzenspiel, wenn Ihre Süße auf dem Rücken liegt und Sie sich seitlich nähern. Beim Hin und Her gilt: immer von K-Punkt zu K-Punkt stimulieren, langsam anfangen, später schneller werden. Wenn Sie zugleich leicht auf den



C-Punkt drücken und dort ein regelmäßiges Zucken spüren, machen Sie alles richtig. Wichtig: Beziehen Sie erst wenige Sekunden vor dem Höhepunkt die Klitoris mit ein.Standortbestimmung

Wo liegen die K-Punkte?

An den Seiten der Klitoris, etwa 1 cm unter der Spitze. Bei Berührung sollen sie sich leicht verhärten.

Zweite Kontrollmöglichkeit: der C-Punkt (genau zwischen Vagina und Anus). Wenn sich dort die Muskeln rhythmisch zusammenziehen, sind Sie richtig.