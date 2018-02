Ketogene Diät: Wie Eier und Bacon Ihr Bauchfett schmelzen lassen

Low Carb war gestern: Die Keto-Diät setzt auf No Carb und streicht Kohlenhydrate (fast) komplett vom Teller. Wie Sie so noch schneller abspecken und wie viele Carbs am Tag erlaubt sind, verraten wir hier

Die schlechte Nachricht zuerst: Wer "Keto" machen will, muss sich von seinen geliebten Kohlenhydraten verabschieden. "Ach, wie bei Low Carb?" Nee, noch viel krasser, denn die Keto-Diät wird auch als No Carb-Ernährung bezeichnet. Es kommen also kaum noch Carbs auf den Teller, so kann man noch effektiver abnehmen und gezielter Fett verbrennen. Ohne strenge Disziplin und ein gutes Durchhaltevermögen geht das Konzept jedoch nicht auf. Ob sich das lohnt?

Das haben wir Maria Lommel, Ernährungswissenschaftlerin und Gründerin der Coaching-Plattform Foodpunk mit Schwerpunkt ketogener Ernährung gefragt und klären die wichtigsten Fakten.

Was genau ist die ketogene Diät?

Die Keto-Diät wird gerade mega gehypt, dabei ist die Idee dahinter gar nicht neu: Kohlenhydrate reduzieren und so schneller abnehmen. Statt Fett für das (Körper-)Fett verantwortlich zu machen, gelten Kohlenhydrate seit den 70er Jahren als die bösen Dickmacher. Damit brachte Robert Atkins, der die erste Low-Carb-Diät entwickelte, einen riesigen Stein ins Rollen. Prompt wurde das Prinzip Kohlenhydrate vom Teller zu verbannen zu einem echten Verkaufsschlager. So gab es schnell die unterschiedlichsten Low Carb-Varianten, wie LOGI, Dukan und jetzt eben Keto. Statt die Zufuhr an Kohlenhydrate nur herunterzufahren, werden sie bei der No Carb-Diät jedoch komplett gestrichen.

Was ist der Unterschied zu Low Carb?

Bei den Low Carb-Diäten geht es darum, die Kohlenhydratzufuhr auf 50 bis 120 Gramm pro Tag herunterzuschrauben. Das ketogene Ernährungsprinzip ist da etwas radikaler und quasi eine extreme Form von Low Carb. Kein Wunder also, dass die Keto-Diät auch als No Carb-Diät bezeichnet wird.

Kohlenhydrate sind demnach (fast) komplett tabu. Erlaubt sind in der Regel zwischen 20 und 50 Gramm Carbs. So stellen Sie sicher, dass der Körper in die sogenannte Ketose schaltet. Ihr Organismus ist an diesen Zustand allerdings nicht gewöhnt, deshalb dauert es einige Zeit bis er vom normalen (Glukose-) Stoffwechsel in den Fettstoffwechsel umschaltet. Damit die Umgewöhnung erfolgreich funktioniert, gibt es jedoch einiges zu beachten.

Fettstoffwechsel: So funktioniert die Ketose

Zucker ist für Ihren Stoffwechsel das Nonplusultra. Glukose, also Einfachzucker, wandelt er nämlich in Nullkommanichts in Energie um. Obwohl Kohlenhydrate so verteufelt werden, ist Glukose vor allem für das Gehirn ein wichtiger Baustein, denn weder Eiweiße noch Fette schaffen es durch die Blut-Hirn-Schranke. Zum Problem wird Zucker im Grunde erst, wenn er im Überschuss vorhanden sind. Da er eine so super Energiequelle ist und Ihr Körper für schlechte Zeiten lieber vorsorgt, lagert er alles, was er gerade nicht benötigt einfach ein. Umgewandelt in Fett macht sich das dann als Rettungsringe um den Bauch bemerkbar.