So entfernen Sie Nasenhaare richtig

Bevor Sie Ihre Nasenhaare entfernen, sollten Sie wissen: Nasenhaare kitzeln vielleicht, aber sie wachsen nicht aus Spaß und purer Langeweile. Wie das meiste an und in unserem Körper haben sie eine Funktion. Die bärige Rückenbehaarung bei Männern ist ein evolutionäres Überbleibsel gegen Kälte. Die Nasenhaare dagegen sind ein notwendiges und natürliches Schutzschild : Die wenige Zentimeter kurzen Härchen filtern Bakterien, Staub- und Schmutzpartikel aus der Atemluft. Sie schirmen unsere Lunge und Luftröhre also vor ungesunden Abgasen und Fremdkörpern ab. Wer in einer Großstadt wohnt und mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, der darf sich beispielsweise durchaus über die innere Behaarung seiner Nase freuen.

Welche Methoden und Nasenhaar-Entfernungs-Tools gibt es?

Nasenhaare zupfen

Mit der Pinzette oder den Fingern die Nasenhaare auszureißen liegt vielleicht nah. Aber genau diese Methode ist ein No-Go. Und nicht, weil es verdammt schmerzhaft ist. Der eigentliche Grund: Diese Prozedur könnte für Sie tödlich enden. Durch das Ausreißen entstehen in der Nasenschleimhaut kleine Risse. Über diese Mikro-Wunden gelangen die vielen Bakterien, die sich auf der Schleimhaut befinden, leicht und schnell in die Blutbahn. Ergebnis: Infektionen. Und nicht irgendwelche, warnt der HNO-Arzt Dr. Erich Voigt (New York University). Die Venen in der Nase führen nämlich auch zum Gehirn. Die Bakterien aus der Nasenschleimhaut können sich demnach zu lebensgefährlichen Entzündungen der Hirnhaut (Meningitis) auswachsen. Gleichwohl andere Fachärzte diese Einschätzung als theoretisch möglich aber praktisch "übertrieben" einstufen: Warum mit dem eigenen Leben spielen, wenn es weitaus bessere und sicherere Methoden gibt?



Nasenhaare lasern

Die Nasenhaare permanent zu entfernen ist tatsächlich möglich. Aber Experten raten dringend davon ab. Die hohen Temperaturen zerstören die Haarwurzeln und schädigen die empfindliche Nasenschleimhaut. Die Folge: die natürliche Filterfunktion fällt weg und das Infektionsrisiko steigt.

Nasenhaare mit speziellen Cremes entfernen

Enthaarungscreme enthält Chemikalien. Auf der empfindlichen Nasenschleimhaut haben die nichts zu suchen! Also: Finger weg!

Nasenhaare wegflammen

Per Feuerzeug die Nasenhaare wegbrennen? Ähm, nein. Finger weg. Das ist so gefährlich wie dämlich.

Nasenhaare wachsen

Ähnlich wie beim Zupfen werden die Nasenhaare auch beim Wachsen mit der Wurzel herausgerissen. Auch hier steigt erneut das Infektionsrisiko. Zudem kann die Variante ziemlich schmerzhaft sein. Nur Roboter grinsen regungslos weiter.

Nutzen Sie lieber diese 2 risikoarmen Methoden, um lästige Nasenhaare loszuwerden:

1. Nasenhaare schneiden

Benutzen Sie eine (nicht verrostete) Nagelschere mit abgerundeten Enden und desinfizieren Sie sie zur Sicherheit. So vermeiden Sie Verletzungen und Infektionen.

Knipsen Sie das Licht an. Drücken Sie Ihre Nasenspitze von unten leicht nach oben ("Schweinsnase"), so dass Sie einen guten Blick auf Ihre Haare bekommen. Dann stutzen Sie die zu langen Nasenhaare vorsichtig um wenige Millimeter.

2. Nasenhaare trimmen

Spezielle elektrische Nasenhaartrimmer oder -schneider eignen sich sehr gut zur Entfernung der Nasenhaare. Sie sind effektiv, haben ein geringes Verletzungsrisiko und manche Geräte eignen sich zudem für wuchernde Ohrenhaare.

Säubern Sie Ihre Nase, bevor sie den Trimmer benutzen. Verklebte Nasenhaare sind schwer zu schneiden. Schalten Sie den Trimmer ein, bevor Sie ihn in die Nase einführen. Achten Sie beim Kauf auf Qualität. Schlechte Klingen oder leistungsarme Motoren schneiden nicht richtig und der Scherkopf kann sich in Ihren Nasenhaaren verhaken (autsch!). In beiden Fällen besteht die Gefahr auf Nasenbluten.

