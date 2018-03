Ski und Snowboard Tipps: So finden Sie Ihre perfekte Skihütte

Skifahren mit Ihren besten Freunden. Und einer Unterkunft direkt im Hang. So, dass Sie morgens der Erste auf der Piste sind und abends der glücklichste Mensch

Sie sitzen doch gerade gemütlich an Ihrem Schreibtisch, oder? Dann sehen Sie sich das Bild hier oben mal ganz genau an. Toll, was? Das Beste daran ist, dass Sie bald selbst dort sein können: in einer urigen Skihütte mit Ihren besten Freunden, mitten im frischen Schnee am Hang eines malerisch Alpentals. Und über allen Wipfeln ist Ruh.