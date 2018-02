G-Punkt finden: So stimulieren Sie eine Frau zum unvergleichlichen Höhepunkt

Gibt es den G-Punkt? Ja! Aber nicht alle Frauen reagieren gleich auf die Stimulation © Galina Tcivina / Shutterstock.com

Was ist der G-Punkt?

Benannt ist der Hotspot nach seinem Entdecker, dem Gynäkologen Dr. Ernst Gräfenberg. Er beschrieb ihn in den 50er-Jahren als eine erogene Zone an der vorderen Vaginalwand, die die Harnröhre umgibt. Sie schwillt bei sexueller Erregung an und reagiert hochsensibel auf Berührung. Die Zone hat etwa die Größe einer Münze und befindet sich Zirca 4 bis 5 Zentimeter hinter dem Scheideneingang. Sie fühlt sich, im Vergleich zu den glatten Scheidenwänden, rau oder gerippt an. In der sensiblen Zone befindet sich, laut Gräfenberg, die weibliche Prostata, deren Drüsengewebe bei sexueller Reizung Sekrete produziert und so die weibliche Ejakulation auslösen kann.

Warum ist der G-Punkt so schwer zu finden?

Sie haben den G-Punkt noch nie bei einer Frau ertastet? Keine Sorge, sogar viele Frauen sind noch auf der Suche nach der sagenumwobenen erogenen Zone. Wissenschaftler des britischen King’s College in London haben 1800 Frauen befragt, ob sie glauben, den Lustspot zu besitzen. Das Ergebnis: 56 Prozent antworteten mit Ja. Heißt: Nur etwas mehr als die Hälfte aller Frauen hat das heiße Areal schon selbst in ihrer Vagina gefunden. Die Schwierigkeit bei der Suche nach der mysteriösen Lustzone liegt nämlich nicht nur darin, dass er erst bei starker Erregung anschwillt, sondern auch darin, dass Frauen unterschiedlich sensibel auf die Berührung des Hotspots reagieren. Es soll aber auch Frauen geben, die sich selbst noch nie auf Entdeckungsreise nach dem G-Punkt gemacht haben. Schade, denn die Stimulation des G-Spots führt zum so genannten vaginalen Orgasmus, den die meisten Frauen intensiver beurteilen als den klitoralen Höhepunkt, zu dem es durchs bloße Erregen des Kitzlers kommt.