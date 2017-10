Muskelgedächtnis: So profitieren Sie vom Muscle Memory Effect

Trotz Muskelgedächtnis bringt es nichts, von früheren Muskelbergen nur zu träumen. Harte Arbeit bleibt das Training trotzdem © astarot / Shutterstock.com

Allerdings können Sie nach 6 Monaten Trainingsabstinenz nicht gleich wieder 100 Kilo stemmen, nur weil Sie einmal die Hantelstange schwingen. Aber – es gelingt Ihnen nach weniger Trainingseinheiten, als Sie beim ersten Mal dafür gebraucht hatten. Unter anderem auch deswegen, weil Sie die dafür notwendige richtige Technik bereits abgespeichert haben.

Wie funktioniert der Muscle Memory Effect (MME)?

Achtung, jetzt müssen Sie genau hinlesen: „Skelettmuskelzellen sind die größten Zellen des Menschen. Wachsen sie, stoßen die vorhandenen Zellkerne an ihre Leistungsgrenzen. Um trotzdem sicher zu stellen, dass die Muskeln weiter wachsen können, bildet der Körper weitere Zellkerne“, erläutert der Sportwissenschaftler ( www.ehsl.de ). Besonders die schnellen Typ IIx-Muskelfasern sind auch bei der Zellkern-Neubildung auf Zack.

Zur Erinnerung: Die Verteilung von schnellen und langsamen Muskelfasern ist genetisch bedingt. Je nach Trainingsart kommen eher die einen oder die anderen zum Einsatz, wobei bei den schnellen noch einmal zwischen den Fasern des Typs IIa und IIx unterschieden wird. So aktiviert eine Sprinteinheit die Typ II a-Fasern, ein Maximalkrafttraining die Typ IIx-Kollegen. Und genau die sind besonders offen für die Neubildung von Zellkernen.

Eine starke Sache. Denn: „Auch wenn wir nicht mehr trainieren, bleiben die Zellkerne erhalten und können reaktiviert werden“, so Pfeiffer. „Selbst dann, wenn der Muskel längst abgebaut ist.“ Das gilt jedoch nur für die Zellkerne, die in der Zelle und nicht in den Zellzwischenräumen gebildet wurden. Die Konsequenz: Wer im Training wie beispielsweise Bodybuilder auf Massezuwachs aus ist, wird weniger vom Muskelgedächtnis profitieren, als jemand, der auf Kraftzuwachs setzt. Im Klartext: Disco-Muskeln kommen nicht so leicht wieder wie echte Kraft-Pakete.

Wie lange bleibt das Muskelgedächtnis frisch?

So lange wie Sie selbst. „Die Fähigkeit, die Zellkerne zu nutzen, nimmt mit dem Alter ab, weil das Milieu der Zelle schlechter wird“, erklärt der Experte. Allerdings ist hier Ihr Lebensstil ganz entscheidend. Wer einen bewegenden Alltag hat, wird länger profitieren als eine Couch-Potato. Wichtig ist natürlich auch, das Gedächtnis wirklich zu aktivieren. Wer zwar vor Jahren Kraftsport gemacht hat, heute aber jede Hantel meidet, unterscheidet sich nicht von jemandem, der nie trainiert hat.

Kann ich den Muskelaufbau nach Trainingspausen beschleunigen?

Sicher. Mit einem ordentlichen Training. Je stärker Sie sich wieder auf den Muskelaufbau fokussieren, desto schneller haben Sie Ihre alte Form zurück. Pfeiffer rät neben Parametern wie dem richtigen Gewicht und der Intensität angemessenen Ruhephasen auch die Ernährung nicht außer Acht zu lassen. Ohne ein Kalorienplus, das Sie idealerweise über Eiweiß erzielen, wird das Muskelminus bleiben.