So funktioniert Sex während der Periode

Ein echter Seemann sticht auch ins rote Meer, heißt es. Wie halten Sie es mit Sex, wenn die Liebste ihre Tage hat – eklig oder egal? Warum es Zeit ist, über die blutige Nummer sprechen und wieso sie so gut ist

Einmal im Monat steht die Ampel in vielen Schlafzimmern auf Rot – präziser gesagt: an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen. Wenn Frau ihre Periode hat, verzichtet so manches Paar auf Sex. Aber wieso eigentlich? Schließlich sprechen Frauen heute offener denn je über ihre Menstruation. Warum also ist diese Offenheit in vielen Schlafzimmern noch nicht angekommen? Denn – und jetzt halten Sie sich fest – Sex ist während der Regel oft besser als "gewöhnlicher" Sex. Warum? Erklären wir Ihnen. Was Sie zum Sex während der Periode wissen müssen, wie Sie ihn besser genießen können und was es mit den so genannten "Bloodhounds" auf sich hat – aber der Reihe nach.

Warum ist Sex während der Periode ein Tabu?

Der häufigste Grund für die monatliche Enthaltsamkeit: Scham. In einigen Kulturkreisen gilt Sex während der Monatsblutung als unrein. Auch in unserem Kulturkreis ist es einigen Frauen peinlich, wenn sie beim Sex Spuren hinterlassen – dabei ist es für die meisten Männer kein Problem. Wäre doch schade, müsse man aus Angst vorm Fleckenteufel tagelang auf Sex verzichten! Um der Liebsten die Scham zu nehmen, sollten Sie offen mit ihr über das Thema sprechen. Stellen Sie sich vor: Gerade mal jede fünfte Frau in Deutschland hat jemals mit ihrem Partner über ihre Periode gesprochen, beweist der Hygiene Matters Report des Zelluloseartikelherstellers SCA.

