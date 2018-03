Wintertrend: So funktioniert Snowkiten

Snowkiten: Das Windfenster beim Snowkiten

Umlaufbahn

Stellen Sie sich vor, Sie sehen in eine aufgeschnittene Halbkugel hinein: In diesem Bereich fliegt ein Kite. Profis reden da von dem Windfenster. Um bestimmen zu können, wo sich der Kite befindet, beschreiben hier Gradzahlen die Tiefe des Windfensters, Uhrzeiten bezeichnen den Rand des Fensters. Dort in dem hellgrauen Bereich ist der Zug am schwächsten, in der Softzone (hellgrüner Bereich) ist er mäßig, in der Powerzone (tiefgrüner Bereich) am kräftigsten.