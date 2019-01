Militär-Diät im Check: So gefährlich ist der Abnehm-Trend

Mit der sogenannten Militär-Diät können Sie angeblich bis zu 4,5 Kilogramm abnehmen – in nur einer Woche! Doch kann das gesund sein? Wir haben die Diät-Form unter die Lupe genommen

Innerhalb kürzester Zeit möglichst viel Gewicht verlieren – davon träumen wohl alle, die ein paar Kilos zusätzlich mit sich herumtragen. Doch wie soll das funktionieren? Kann so eine Diät überhaupt halten, was sie verspricht? Oder ist sie am Ende vielleicht sogar schädlich? All diese Fragen beantworten wir mit Gisela Ruhrmann-Adolph, Diplom-Ökotrophologin und VDOE-zertifizierte Ernährungsberaterin.

Was ist die Militär-Diät?

Die Militär-Diät wird auch die 3-Tages Diät genannt, da man sie drei Tage lang befolgen muss. Hinzu kommen vier Tage Umgewöhnung zur normalen Ernährung. Somit dauert die Diät insgesamt eine komplette Woche. Aufgrund der geringen Kalorienaufnahme sollten Sie soweit es geht auf Sport verzichten. Der Name ist – angeblich – auf das US-Militär zurückzuführen, da Soldaten mit der Diät innerhalb kurzer Zeit in Form gebracht wurden. Was an dieser Behauptung allerdings wirklich dran ist, klären wir später noch im Detail.