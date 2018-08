So gefährlich ist Shisha-Rauchen wirklich

Wasserpfeife rauchen ist mindestens so schädlich wie Zigarettenrauch © shafiga baghirova / Shutterstock.com

Was passiert, wenn man Shisha raucht?

"Shishan", also Shisha-Rauchen, ist wie jede Rauchform ein Verbrennungsprozess. Die Kohle heizt den Tabak auf, dadurch lösen sich Stoffe wie Nikotin heraus und werden eingeatmet. Das Nikotin wirkt euphorisierend, deshalb steigt nach dem Rauchen die Stimmung und die Konzentration leicht an. Bei der Verbrennung von Kohle und Tabak entstehen aber auch noch Giftstoffe wie etwa Teer, Blausäure oder Stickoxide. "Je nach Zusammensetzungen werden bis zu 4000 verschiedene Stoffe eingeatmet, von denen mindestens 100 erwiesenermaßen krebserregend sind", so Laudahn. Auch die werden in die Lunge gezogen und richten dort Schäden an.

Wie wirkt der Rauch im Körper?

"Zuerst wirkt der Rauch lokal: Die Schleimhäute der Atemwege entzünden und verengen sich, das Erbgut wird beschädigt. Dadurch steigt das Risiko für Lungen-, Zungen- oder Mundhöhlenkrebs", erklärt Laudahn. Außerdem zerstört der Rauch auch das Lungengewebe, das dann nicht mehr richtig arbeiten kann. Der Rauch irritiert oder zerstört außerdem Schleimhäute oder Gewebe in Mund und Nase. Dadurch wird der Geruchs- und Geschmackssinn beeinträchtigt. "Ich habe schon oft von Patienten gehört, die das Rauchen aufgegeben haben, dass sie beim Essen vollkommen verblüfft und begeistert waren, weil sie plötzlich viel mehr schmeckten", sagt der Lungenarzt.

Zudem gelangen einige der Stoffe über die Lunge ins Blut und verkalken dort die Blutgefäße. Passiert das beispielsweise im Bein, können sich dort Wunden bilden oder Teile komplett absterben, dann spricht man vom Raucherbein. Aber auch Gefäße im Gehirn oder im Herz können verkalken und verstopfen, dann erleidet man einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Zuletzt müssen die Gifte wieder ausgeschieden werden und wandern deshalb in die Blase. Deshalb ist auch das Risiko für Blasenkrebs bei Rauchern erhöht.

Für Sportler ist Rauchen besonders schädlich

"Bei körperlicher Aktivität braucht es 3 Dinge: Durchblutete Muskeln, einen starken Kreislauf und eine gesteigerte Sauerstoffzufuhr. Rauchen beeinträchtigt all das", erklärt Laudahn. Die Muskeln werden weniger durchblutet, weil die Gefäße verkalken. Da auch das Herz ein Muskel ist und entsprechend weniger leisten kann, wird Ihr Kreislauf schwächer. Außerdem werden Teile der Lunge zerstört und sie kann deshalb nicht so viel Sauerstoff in den Körper transportieren. Wenn Sie sportliche Höchstleistung erreichen wollen, lassen Sie also lieber die Finger von Shishas.

Filtert das Wasser die Schadstoffe nicht heraus?

Wer das Wasser in einer benutzten Shisha einmal gesehen hat, weiß, dass es ziemlich dreckig wird. Das bedeutet doch bestimmt, dass die Schadstoffe herausgefiltert werden, im Wasser bleiben und der Rauch dadurch weniger schädlich ist, oder? "Das ist ein Irrglaube, den ich leider immer wieder von meinen Patienten höre", sagt Laudahn. Das Wasser filtert, wenn überhaupt, nur einen sehr geringen Teil der Schadstoffe heraus, ein großer Teil gelangt weiterhin in die Lunge. Da die Wasserpfeife erst seit einigen Jahren in Europa benutzt wird, gibt es zwar kaum Langzeitstudien zu ihren Risiken. "Aber es gibt einige gute Hinweise darauf, dass Shishas nicht weniger riskant sind als Zigaretten, sondern vielleicht sogar schädlicher", warnt der Arzt. Selbst wenn der Rauch weniger giftige Stoffe enthalten würde, schädigt er die Lunge mindestens genauso stark wie der Rauch von Zigaretten, wenn nicht sogar noch mehr. Das liegt daran, dass ein Zug an der Wasserpfeife wesentlich länger und tiefer ist als an einem Glimmstängel. So kommt der Rauch in tieferes Lungengewebe und bleibt auch länger im Körper. "So wie es auch einen Unterschied macht, ob Sie sich 5 oder 50 Minuten in die Sonne legen, schaden die Giftstoffe auch mehr, je länger Sie ihnen ausgesetzt sind", erklärt Laudahn.

Das führt dazu, dass auch beim Shisha-Rauchen die Gefahr für viele Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme steigt. Bei Lungenkrebs ist der Zusammenhang zwischen Tabak und Krankheit das am deutlichsten: "85 bis 90 Prozent aller Lungenkrebspatiente haben eine Rauchergeschichte", so Laudahn. Laut dem Krebsinformationsdienst sterben jährlich 29.600 Männer in Deutschland an dieser Krebsform, damit ist sie die häufigste Krebs-Todesursache.