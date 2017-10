Candle Light Dinner: In 6 Schritten zum romantischen Essen

Unsere beste Tipps für ein perfektes Candle Light Dinner © Y Photo Studio / Shutterstock.com

Wir verraten es Ihnen: Halten Sie sich einfach an unsere 6 Tipps zum perfekten Candle Light Dinner:

1. Ganz "spontan": Die Einladung

Schritt eins lautet: Locker bleiben! Halten Sie die Messlatte niedrig und kündigen Ihrer Liebsten bei der Einladung nicht zu viel an. Im Klartext heißt das: Erwähnen Sie bloß nicht die Worte "Candle Light Dinner" oder "romantisch". Es soll schließlich eine Überraschung sein. Lassen Sie sie nicht merken, wie sehr Sie sich ins Zeug legen. Wenn Sie sie (scheinbar) spontan zum Abendessen zu sich einladen, ist sie später umso überraschter von allem, was dieser Abend für sie bereithält.

2. Weniger ist mehr: Die Tischdeko

Für ein Candle Light Dinner brauchen Sie natürlich – Überraschung! – Kerzen. Vielleicht reicht auch schon eine Kerze in der Mitte des Tisches, damit es nicht so überladen und bemüht romantisch aussieht. Außerdem wollen Sie Ihrer Liebsten beim Essen ja auch tief in die Augen gucken und nicht direkt in die Flammen von X Kerzen starren. Das bringt uns zu einem weiteren Tipp: die Sitzordnung. Sitzen Sie sich gegenüber, nicht nebeneinander.

Blumen als Tischdeko beim Candle Light Dinner sind nett, müssen aber nicht sein. Und bevor sie anfangen ganz klischeehaft Rosenblätter zu verstreuen: Das ist etwas zu viel des Guten! Decken Sie den Tisch mit edlem, schlichtem (am besten einfarbigen) Geschirr und achten Sie darauf, dass keine ekligen Überreste aus dem Geschirrspüler am Besteck kleben.

3. Das perfekte Essen fürs Candle Light Dinner

Das wichtigste Kriterium für ein perfektes Candle Light Dinner ist das Essen. Die Nervenbahnen, mit denen Menschen Geschmack und Geruch wahrnehmen, sind eng mit dem limbischen System, dem Gefühlszentrum des Gehirns, verbunden. Es stimmt also tatsächlich: Liebe geht durch den Magen. Das Geheimnis der erotischen Wirkung des Candle Light Dinners ist demnach das gute Essen. Mit einem unserer drei Menü-Vorschläge kochen Sie sich ganz sicher ins Herz Ihrer Traumfrau:

Menü-Vorschlag 1 "Fisch":

Vorspeise: Garnelen-Spieße mit Melone und Avocado

Hauptgang: Muscheln in sahniger Safran-Sauce

Nachspeise: Zitronen-Weißwein-Sorbet

Menü-Vorschlag 2 "Fleisch":

Vorspeise: Klassische Bruschetta

Hauptgang: Schweinefilet in Kaffeekruste mit Blaubeersauce

Nachspeise: Schokoladensoufflé mit gesalzenem Karamellsirup

Menü-Vorschlag 3 "Vegetarisch":

Vorspeise: Feigen-Ziegenkäse-Turm mit Sesam-Honig

Hauptgang: Rote Bete-Risotto mit Ziegenkäse

Nachspeise: Mandelmilch Panna Cotta mit Fruchtsauce



Nichts Passendes dabei? Dann zaubern Sie für Ihre Liebste doch einfach Ihr Lieblingsgericht. Es müssen ja auch nicht zwingend 3 Gänge und mehr sein. Passen Sie das Menü Ihren Kochkünsten an – und übernehmen Sie sich nicht. Ein einfaches, bodenständiges Gericht ist am Ende immer noch besser, als ein Brikett-ähnliches Stück Fleisch oder zerkochte Bohnen in einem labbrigen Speckmantel.