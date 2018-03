Zukunftsplanung: So halten Sie Ihr Sperma fit

Kleidung: Verhüterli-Buxen für ihn

Es gibt sie tatsächlich, die Verhütungsunterhose für den Mann.

Entwickelt wurde sie von französischen Ärzten in Toulouse auf Basis der Temperaturmethode. Nicht umsonst befinden sich die Hoden außerhalb des restlichen Körpers. Eigentlich widersinnig, denn sie sind empfindlich und sollten zum Schutz eher im Inneren lie-gen, wie bei der Frau die Eierstöcke.

Aber die Produktion gesunder Spermazellen erfordert Temperaturen, die unter der des Körperkerns liegen. 33 bis 35 Grad Celsius empfinden die Spermien als ideal. Deshalb wird ausgelagert. Nur ein paar Grad wärmer, und die Produktion stoppt.

Genau das erreicht die Franzosen-Unterhose, indem sie die Hoden dicht am Körper fixiert. Diese Art der Verhütung ist nahezu hundertprozentig sicher, dennoch bevorzugen die meisten Männer konventionelle Unterwäsche. Und da spielt es einer Studie der State University of New York zufolge für Spermien keine Rolle, ob man weite Boxershorts oder eng anliegende Slips trägt. Anders das, was Sie drüberziehen: „Allzu enge Jeans, die Hoden an den Körper pressen, können durchaus negativ wirken“, so Diplom-Mediziner Jens Jaco-beit, Internist am Endokrinologikum Hamburg.