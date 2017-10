Von wegen "Dickerchen": Leser Nikolai ist jetzt Sportstudent und Model

Nikolai hat hart für sein Ziel gekämpft, vor allem im Fitnessstudio © Karsten Socher

Fettpolster mit Sport und der richtigen Ernährung abbauen

Nikolai beginnt, Handball zu spielen. „Bei dem ganzen Abnehm-Projekt war es sehr hilfreich, dass ich mir Sportarten ausgesucht habe, die mir wirklich Spaß bringen. Das hält die Motivation hoch“, sagt er. Auch in Sachen Ernährung verfolgt er eine klare Strategie: „Ich wollte nicht 30 Kilogramm innerhalb von 6 Monaten abnehmen, sondern die Geschichte langsam angehen, damit ich nicht schlaffe Haut mit mir herumschleppen muss.“

Cheat Meals helfen beim Abnehmen

Nach ein paar Monaten geht Nikolai erstmals ins Fitness-Studio und eignet sich immer mehr Wissen zum Thema Sport und Ernährung an. „Ich habe keine Cheat-Days eingebaut, aber einzelne Cheat-Meals, und das nach Gefühl, nicht an festgelegten Tagen.“ Immer wenn er ein starkes Bedürfnis nach etwas verspürt, gönnt er es sich, jedoch nicht in Massen, sondern in Maßen und mit zeitlichen Abständen.

„Ich liebe Nuss-Nougat-Creme, aber ich schwenkte um, naschte ab und zu ein Stück Schokolade als Ersatz.“ Und Nikolai setzt auch in der Küche auf gesunde Alternativen zu kalorienhaltigen Nahrungsmitteln: „Beim Kochen nahm ich Vollkorn- statt Weizennudeln, machte leichte und frische Soßen, keine fettigen.“

Erst abspecken, dann Muskeln aufbauen

Mit den Veränderungen des Körpers, ändert sich auch seine Denkweise. Nikolai entwickelt immer mehr Selbstbewusstsein, Disziplin und Ehrgeiz. Dank Ernährungsumstellung und aktivem Lebensstil wiegt er bald nur noch 72 Kilo. Nach dem Abspecken rückt nun der Muskelaufbau in den Vordergrund, Gewichtszunahme ist jetzt etwas Positives. „Ich musste mir immer wieder sagen, dass jedes Kilo mein Freund ist.“

Erst ein Moppel, dann ein Model