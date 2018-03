Medienwirkung: So heizen Sie Ihrer Liebsten richtig ein

Mit diesen Medien bekommen Sie Ihre Traumfrau sicher ins Bett – und heißer Sex ist vorprogrammiert

Betörende Töne

Das Model und der Tüftler. Eva Padberg singt – gerne und mit verfremdeter Stimme – zu filigranem Minimal Techno. Den schraubt ihr Partner Niklas Worgt in seinem Studio zusammen. Mit viel Liebe zum Detail produzierte Tracks, kühl, streng, trotzdem tanzbar – also echt romantisch

CD:Black Beauty von Dapayk & Padberg, Mo's Ferry Productions, etwa 15 Euro.

Gute Griffe

Wie Sie sich in ihr Herz schleichen? Keine Ahnung! Mit diesen Tipps schleichen Sie sich in ihr Bett.

Buch:Massage for Lovers von Nicole Balley, Südwest-Verlag, zirka 17 Euro

Laszive Leitfiguren

Erotik-Thriller gibt’s viele, dieser hier ist einer der besseren. Vor allem jedoch bietet er mit Bruce Willis und Halle Berry beim Sex echte Hingucker.

DVD:Verführung einer Fremden von James Foley, Sony Pictures, um 22 Euro

Blanke Bilder

Fritz The Cat war kein Kater, sondern ein Schwein – was die Katzen anging. Sein Zeichner hatte aber noch mehr solcher Fantasien. Und die sind jetzt alle in diesem opulenten Band versammelt.

Comic:R. Crumb's Sex Obsessions von Robert crumb, Taschen Verlag, zirka 400 Euro

Heiße Höschen

Dieser Qualitäts-Porno ist in jeder Hinsicht eine Orgie – sogar viele Frauen finden ihn ansprechend.

DVD:Pirates von Joone, Digital Playground, um 50 Euro