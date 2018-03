Natürliche Hausapotheke: So hilft Ihnen Homöopathie

Neueste Studien belegen den Erfolg von Homöopathie. Zeit für Sie, eine alternative Hausapotheke anzulegen.

Wie sie wirken, weiß niemand genau. Aber von den Erfolgen mit homöopathischer Behandlung sind mittlerweile auch die Mediziner überzeugt. Im Zentrum für Naturheilkunde an der TU München haben Forscher alle kontrollierten Homöopathie-Studien genau unter die Lupe genommen, und immerhin 89 Arbeiten entsprachen strengen wissenschaftlichen Kriterien. Ergebnis: "Insgesamt ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel", so Projektleiter Dr. Dieter Melchart.

Homöopathie heißt so viel wie "ähnliches Leiden", und so funktioniert die Methode auch: Es werden Mittel eingesetzt, die beim Gesunden die gleichen Symptome hervorrufen, wie sie beim Patienten vorliegen. Wer schon mal eine Zwiebel geschnitten hat, weiß: Die Augen tränen, die Nase läuft. Bei einer Erkältung mit diesen Symptomen würde man also das Mittel Allium cepa (rote Küchenzwiebel) anwenden. Laut Theorie unterstützt es den Körper dabei, sich selbst gegen die zu Grunde liegende Erkrankung zu wehren. Also eine Art Impfung, "nur mit der Information ,heile dich selbst’ versehen", sagt Dr. Gotthard Behnisch vom August Weihe Institut für Homöopathie in Detmold.

Wie Sie sich mit homöopathischen Mitteln bei Leiden wie Durchfall, Übelkeit oder Husten wieder auf Vordermann bringen, zeigt die folgende Tabelle: