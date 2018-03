Ihre Orgasmusprobleme lösen: So kommt sie besser

Wenn eine Frau nicht zum Höhepunkt kommt, ist sie selbst schuld – diese Ausrede zieht heute nicht mehr

Wir haben die drei häufigsten Ursachen für weibliche Orgasmusschwierigkeiten erforscht – und was dagegen hilft.

Früher war alles einfacher, auch wenn’s beim Sex nicht so richtig klappen wollte. Da hieß es schlicht: "Du bist ja frigide!" Frei übersetzt verstanden die Herren der Schöpfung darunter eine Gefühlskälte, die den Frauen die Lust am Sex nahm und den ersehnten Orgasmus verhinderte. Doch die Wahrheit sieht anders aus: Frigidität existiert gar nicht. Was es dagegen ohne Zweifel gibt, sind Frauen, die nur selten oder sehr schwer zum Höhepunkt kommen. Die Gründe sind so zahlreich und individuell wie die Frauen selbst. Psychotherapeut und Gynäkologe Dr. Frank Koch unterscheidet dabei drei Kategorien:

Psychogene Ursachen: Die frühen Entwicklungsjahre prägen das Sexualverhalten entscheidend. Wurde Sexualität im Elternhaus tabuisiert, entwickelt die Frau später kein Vertrautsein mit dem eigenen Körper. Aufkommende Ängste und Schuldgefühle lassen nicht zu, dass sie Sexualität genießt. In solchen Fällen können psychotherapeutische Behandlungsansätze helfen, etwa eine Verhaltens- oder Sexualtherapie.

Situationsabhängige Ursachen: Partnerschaftskonflikte können das sexuelle Empfinden stark beeinträchtigen. Stress, Streit und fehlendes Vertrauen zum Partner führen unweigerlich zu negativen sexuellen Erlebnissen. Eine Paartherapie bei einem ausgebildeten Sexualtherapeuten kann diesen Konflikten entgegenwirken.

Partnerbezogene Ursachen: In den häufigsten Fällen ist Unwissenheit die Wurzel des Problems. Viele Männer wissen zu wenig über die Anatomie der Frau. Mit anderen Worten: Der Schlüssel zur weiblichen Ekstase ist die richtige Stimulanz. Erst wenn Frauen ihren Partnern die eigenen sexuellen Wünsche und Vorlieben anvertrauen, funktioniert das Learning-by-doing. Der Tipp des Experten: "Sex ist Charme über den ganzen Körper verteilt." Und wenn Sie charmant genug sind, werden Sie den bezaubernden Körper Ihrer Liebsten genauer kennen und lieben lernen. Bei Ihrer Partnerin rennen Sie damit offene Türen ein. Aber vergessen Sie auch nach Anfangserfolgen nicht: Erotik ist eine hohe Kunst, die nicht nach dem simplen "Sesam, öffne dich"-Prinzip funktioniert. Er befiehlt, sie kommt – das gibt es doch nur im Märchen.