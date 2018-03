Cool Down: So kühlen Sie sich bei Hitze ab

Die Sonne brennt, die Luft flirrt, kein Wind weht. Was tun, wenn’s mal so richtig heiß wird? Wir haben auf der Straße nachgefragt. Plus: Abkühlungs-Tipps für den Arbeitsplatz

Das Büro kocht – Hitzefrei gibt es nicht: Arbeit in der Hölle. "Je nach Kulturkreis wird Wärme unterschiedlich empfunden", erklärt Internist und Allgemeinmediziner Hafis Sina aus Hamburg. "Europäer bekommen ab einer Innentemperatur von 26 Grad Celsius Probleme." Die Schweißabsonderung steigt und mit ihr der Elektrolyt-Verlust, der Körper verliert also Salze.

Das Ergebnis: Die Konzentration lässt nach, der Kopf scheint platzen zu wollen, und die Augen sind trocken und brennen. Füllen Sie jetzt nicht Ihre Flüssigkeitsreserven auf, drohen auch ernsthaftere Probleme.

Sina: "Ich habe im Krankenhaus schon Menschen erlebt, die auf Grund von Flüssigkeitsmangel völlig verwirrt und aggressiv waren."

Natürlich soll Ihnen das nicht passieren. Hier sind die besten Tipps gegen Hitzewallung: