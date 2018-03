Beruflicher Neuanfang: So kündigen Sie Ihren Job mit Stil

Die rechtliche Seite "Im Prinzip funktioniert eine Kündigung dann ganz einfach", so Karriere-Experte Professor Jürgen Lürssen von der Universität Lüneburg . "Wichtig ist grundsätzlich die schriftliche Form, in der man das Kündigungsschreiben beim Arbeitgeber einreicht." Anregungen, wie Sie den Text formulieren können, finden Sie im Internet auf meine-kuendigung.de/job . Wenn Sie kündigen, so müssen Sie hierfür keinen Grund angeben.

Bleiben Sie nach der Kündigung so korrekt wie möglich © Shutterstock

Getrennte Wege: Nachdem die Kündigung eingereicht ist

Was tun, wenn die Kündigung ausgesprochen ist? Unsere Experten verraten es Ihnen

Verhalten Sie sich in den restlichen Wochen, die Sie noch beim "alten" Arbeitgeber bleiben, so korrekt wie möglich. Tipps vom Job-Coach Friedel Scheede: "Sie sollten Ihren Kollegen von Ihrer Entscheidung erzählen. Bieten Sie an, einen Nachfolger einzuarbeiten. Verabschieden Sie sich von den Mitarbeitern persönlich. Hinterlassen Sie letztlich Ihren Arbeitsplatz und ihren Computer so, dass niemand später Probleme hat, Dokumente und Unterlagen zu finden."

Problem: Zwei Jobs gleichzeitig?

Sie ersparen sich unnötige Auseinandersetzungen, wenn Sie sich an gesetzliche Bedingungen halten. Nur was, wenn ein anderer toller Job winkt, so dass die besagte Frist nicht eingehalten werden kann? Dazu Karriere-Coach Lürssen: "Einen Anspruch darauf, vorzeitig gehen zu können, hat man nicht."

Dann empfiehlt sich, das Gespräch zum jetzigen Chef zu suchen. Vielleicht lässt er mit sich reden. Ein Rat vom Experten: "Sie sollten unbedingt erst dann Ihre Arbeitsstelle aufgeben, wenn Sie den neuen Job schriftlich und fest in der Tasche haben. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusagen." Um diese Zwickmühle zu umgehen, besprechen Sie bereits im Vorstellungsgespräch mit der zukünftigen Firma, dass Sie die neue Stelle erst nach ein paar Wochen antreten können.