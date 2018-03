Schwimmschule im Video: So lernen Sie richtig zu kraulen

Wir zeigen, wie Sie an Ihrem Kraulschwimmstil feilen. In unserer Video-Schwimmschule lernen Sie in 6 Schritten Kraulschwimmen: Beinarbeit, Atemtechnik, Wasserlage, Armzug, Wende und Landtraining

Schwimmschule Folge 2: Die richtige Atemtechnik beim Kraulen lernen Um ein gutes Wassergefühl zu bekommen, ist die richtige Atemtechnik Voraussetzung. Unser Experte erklärt in der zweiten Folge, wie Sie beim Kraulschwimmen ein- und ausatmen Folge 2 unserer Schwimmschule: die richtige Atemtechnik beim Kraulschwimmen © Marco Demuth Schwimmschule Folge 3: Die richtige Wasserlage beim Kraulschwimmen Unser Experte erklärt in der dritten Folge unserer Schwimmschule, wie Sie beim Kraulen lernen den Wasserwiderstand zu minimieren und richtig im Wasser zu liegen Folge 3 unserer Schwimmschule: die richtige Wasserlage beim Kraulschwimmen © Marco Demuth Schwimmschule Folge 4: Der Armzug beim Kraulschwimmen In der vierten Folge unserer Schwimmschule erklärt unser Coach Ihnen, wie Sie beim Kraulen lernen die Arme effizient durchs Wasser ziehen Folge 4 unserer Schwimmschule: der Armzug beim Kraulschwimmen © Marco Demuth Schwimmschule Folge 5: Die Wende beim Kraulschwimmen Ran an die Wand und dann abstoßen. Wir zeigen, wie Sie Ihre erste Wende meistern Folge 5 unserer Schwimmschule: die Wende beim Kraulschwimmen © Marco Demuth Schwimmschule Folge 6: Trockenübungen fürs Schwimmen In unserer letzten Folge der Schwimmschule erklärt unser Experte, warum Sie auf Landtraining und Trockenübungen nicht verzichten sollten Folge 6 unserer Schwimmschule: athletisches Training und Trockenübungen sind sehr förderlich für den Schwimmsport © Marco Demuth