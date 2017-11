Beziehungsprobleme: Das sind die 5 häufigsten Beziehungskiller

Schwacher Trost vorweg: Ihr täglicher Beziehungsstress ist nicht so einzigartig, wie Sie vielleicht annehmen. Diese 5 Beziehungskiller kennen auch Millionen andere Paare. So kriegen Sie sie ohne Paartherapie in den Griff

Beziehungsproblem 1: "Mein Partner versteht mich nicht oder hört mir nicht zu."

Den ganzen Tag reden wir im Job mit Kollegen oder Fremden, doch für den Partner bleibt am Ende des Tages oft nur wenig Gesprächszeit übrig. Dazu kommt, dass wir Männer uns ohnehin nicht gerne den Mund fusselig reden. Doch die Kommunikation ist für die Beziehung besonders wichtig. Um Nähe zu erzeugen, sollten sich die Partner nicht nur über Wünsche und Ängste auszutauschen, sondern auch alltägliche Erlebnisse miteinander teilen. Dabei ist wirklich nichts zu öde oder unwichtig. Selbst was Sie zu Mittag gegessen haben, kann für die Partnerin spannender sein, als Sie annehmen. Es zählt viel mehr, dass Sie reden, als worüber Sie reden. Der Therapeut würde sagen: Die häufigsten Missverständnisse entstehen durch mangelnde Kommunikation.

Die Lösung: Schaffen Sie Rituale. Kochen Sie zum Beispiel öfter zusammen und besprechen Sie dabei den Tag. Oder gehen Sie vor dem Abendessen gemeinsam eine Runde um den Block. Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, versuchen Sie, den Mund aufzumachen und fragen Sie auch Ihre Partnerin nach ihrem Tag. Damit Sie nicht den Eindruck erwecken, nicht zuzuhören, sollten Sie auf ihre Aussagen antworten und ihre Worte dabei wiederaufnehmen. So ist sie sicher, dass alles bei Ihnen angekommen ist und fühlt sich verstanden. Im Idealfall interessieren Sie sich wirklich, dann wirkt es auch nicht aufgesetzt.

Beziehungsproblem 2: "Bei den Finanzen sind wir nie einer Meinung."

Geld ist in Beziehung entweder ein Streitthema oder eines, über das man nicht spricht. Beides ist kontraproduktiv für die Liebe. Überdenken Sie das Thema zunächst allein: Liegen Sie wirklich so weit auseinander, was ihre finanziellen Vorstellungen angeht? Häufig kommen nämlich Paare zusammen, die ähnliche Werte haben. Geldverschwender und Sparfüchse gehen selten dauerhaft gemeinsame Wege.

Die Lösung: Besprechen Sie das Thema Geld niemals im Streit. Machen Sie stattdessen einen Termin aus, bei dem Sie in Ruhe über ihre Haushaltsplanung sprechen. Erklären Sie Ihrer Partnerin offen Ihre Einstellung und hören Sie sich auch ihre Meinung an. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten und gehen Sie auch auf Kompromisse ein. Wenn Sie auf gar keinen grünen Zweig kommen, hilft es, die Finanzen zu trennen, statt ein gemeinsames Konto zu führen. Eines steht fest: Geld ist es wirklich nicht wert, dass daran die Liebe zerbricht.

