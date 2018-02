So macht Functional Training Sie in jedem Sport besser

Schneller, stärker, ausdauernder, beweglicher und koordinativ in Höchstform: Warum Funktionelle Workouts die All-In-One-Lösung für alle Fitness-Probleme sind

Die Basketballrunde am Montag, die Langhantel-Einheit am Mittwoch oder das Tennismatch am Freitag – alles ganz nett, aber so richtige Fortschritte haben Sie schon lange nicht mehr gemacht? Höchste Zeit, an Ihrem Trainingsplan zu schrauben! Genau das haben Sie nicht, Zeit für mehr Training? Müssen Sie auch nicht: Es reicht, schon eine Functional Training Einheit pro Woche umzusetzen, schon werden Sie in jedem Sport besser.

Was genau ist Functional Training?

Eine sinnvolle Sache: "Funktionelle Übungen sollen – wie der Name schon sagt – die Funktion des Menschen verbessern. Unsere Hauptfunktion ist die Bewegung, das Training zielt also darauf auf ab, unsere Bewegungsmuster zu optimieren", erklärt Chris Gamperl, sportlicher Leiter des Functional Training Clubs in München (www.ft-club.de). Diese Muster sehen wie folgt aus: Mit dem Oberkörper können wir ziehende und drückende Bewegungen ausführen, im Unterkörper bestimmen entweder die Knie oder die Hüfte unsere Bewegungen. Es geht also nicht darum, einzelne Muskeln zu trainieren, sondern deren Zusammenspiel zu verbessern. Und da es eben nicht nur die eine Bewegung gibt, die Muskeln ausführen können, gibt es auch nicht nur den einen funktionellen Trainingsablauf. "Die meisten Menschen denken, Functional Training ist ein festes Konzept – je nach dem einzelnen Ziel und dem jeweiligen Ist-Zustand des Trainierenden unterscheidet sich die eine Einheit jedoch deutlich von der nächsten", so Gamperl. Ein weiterer Irrglaube ist übrigens, dass CrossFit mit Functional Training gleichzusetzen ist. Deren Anhänger benutzen teilweise zwar funktionellen Übungen, packen diese jedoch in ein Wettkampfformat. "Darunter kann die Ausführungsqualität leiden und dementsprechend verschlechtern sich Bewegungsmuster eher als das sie sich verbessern", gibt der Experte zu bedenken.

