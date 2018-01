Motivation zum Abnehmen: So finden Sie den Ansporn fürs Abspecken

Na klar, es gibt die, denen wirklich alles egal ist. Dann sind da noch die anderen, die Essen als Belohnung sehen. Und schon sind wir in einem komplexen psychologischen System gelandet: Wer feststellt, dass er Frust in seinem Job mit Fast Food betäubt, sollte sich nicht um Burger, sondern um einen neuen Boss kümmern.

Nicht nur. Wenn ich aus alten Gewohnheiten ausbrechen möchte, muss ich mich informieren, welche neuen Routinen mir in Bezug auf das Ziel guttun. In so einem Zusammenhang ist es hilfreich, Handlungsziele zu entwickeln und nicht ständig nur auf das Ergebnis zu schauen.

Viele Menschen wissen zwar, was sie tun sollen, tun aber nicht, was sie wissen. Zu einer echten Veränderung gehört eine echte Entscheidung – sich waschen ohne nass zu werden gibt’s nicht.

Das können Sie gerne so handhaben. Oder Sie stellen sich nackt vor den Spiegel und hüpfen zur Abschreckung auf und ab. Aber das sind so Mini-Tipps, die manche Menschen brauchen – andere nicht. Viel wichtiger ist es zu verstehen, worum es in Wirklichkeit geht. Wenn ich zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen weniger Zucker essen soll, dann brauche ich keine App, die mich dabei kontrolliert. Es muss auch keine Radarfalle geben, damit ich nicht mit Tempo 100 durch die Innenstadt brettere. Wer’s doch macht, bei dem ist Hopfen und Malz verloren.

Ein häufiger Fehler ist, nicht an sich selbst zu glauben. Wir würden zwar niemals zu einem Freund sagen, dass er sein geplantes Vorhaben nicht schaffen wird, aber zu uns selbst sagen wir das ständig. Mein Tipp: Reden Sie mit sich selbst wie mit dem besten Kumpel. Zur Übung schreiben Sie destruktive Einstellungen auf und überlegen dann, wie sich diese in konstruktive Gedanken verwandeln lassen. Ein Beispiel: Der Satz ,Das ist zu schwer für mich!‘ wird dabei zu ,Ich nehme diese Herausforderung gerne an!‘

Wenn Ihnen danach ist, bleiben Sie einfach auf der Couch sitzen und greifen zur Chipstüte. Es ist außerdem Ihr gutes Recht, bei der kleinsten Schwierigkeit zu kneifen. Und irgendwann fällt Ihnen sowieso alles in den Schoß – also, mal ganz im Ernst, wollen Sie wirklich so enden?

Abschied vom alten Ich: Mit der richtigen Motivation bleiben Sie dauerhaft schlank © Shutterstock

Motivation für die Abnahme: So geht es für Sie schlank weiter

Herr Dr. Frädrich, empfehlen Sie Klienten tatsächlich, das Handtuch zu werfen?

Nein. Aber geht es ja beim Abnehmen nie nur ums Durchhalten. Das hieße ja, dass alles bloß eine vorübergehende Phase ist, so wie in dieser Serie die 4 Monate. Habe ich in dem Zeitraum ständig das Gefühl, dass mir etwas fehlt, kehre ich danach wieder zum alten Verhalten zurück.

Was bewahrt einen Mann, der jetzt abnehmen will, vor dem Versagen?

Das Verständnis, dass es um eine Einstellung zum Leben geht – und darum, sie zu ändern. Ein anderes Beispiel: Will ich eine Beziehung beenden, sollte ich keine Schonfrist einhalten oder abwarten, ob sich vielleicht doch noch was ändert. Ich habe die Entscheidung, ob ich in der Vergangenheit oder in Gegenwart und Zukunft leben möchte, doch längst getroffen. Worauf also sollte ich dann noch warten?

Was tun, wenn ich keine Lust auf Sport habe und alles weh tut?

Dann machen Sie einfach etwas anderes! Aber bedenken Sie: Sie wollen Ihr Leben verändern. Und was Sie jetzt nicht dafür tun, das müssen Sie später tun. Und außerdem: Meist fühlt sich das Nichtstun im Nachhinein viel schlechter an als das Training. Mein Tipp also: Genießen Sie den Prozess, anstatt sich von ihm erdrücken zu lassen. Wer das Müssen mental in ein Dürfen verwandeln kann, bekommt auch, was er will.

Das Abnehmen ist also eine reine Ansichtssache?

Die Einstellung spielt eine große Rolle. Und die lässt sich durch kleine Belohnungen verändern. Oft genügt schon die Vorstellung, wie das Ziel aussehen wird, etwa der erste Strandurlaub ohne XL-Shirt – und ohne XXL-Schamgefühl. Dann hört das ewige Herumjammern auf, und der innere Fokus geht in die richtige Richtung.

Auch wenn der Kampf mit dem inneren Schweinehund sicherlich hart wird, sollten Sie stets auf Ihre Ziele fokussiert bleiben und nicht aufgeben. Es wird sich lohnen!