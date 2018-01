Vorher-Nachher-Vergleich: So nahm Leser Daniel unglaubliche 93 Kilo ab

Die Beinpresse gehört zu Daniels Lieblings-Geräten im Fitnessstudio © Jan Fassbender

Mit Krafttraining zum Abnehmerfolg

Als Daniels Waage 130 Kilo anzeigte, fühlte er sich eigentlich wohl. "Mein Ziel war es, das Gewicht zu halten und nicht wieder zuzunehmen." Zum selben Zeitpunkt heiratete er. Doch als der sich selbst auf seinen Hochzeitsfotos sah, beschloss er: Es muss noch mehr runter.

Daraufhin meldete er sich im Fitness-Studio um die Ecke an. Angefangen hat er dort mit Indoorcycling. Nach 4 Wochen kamen Stepper und ein Ganzkörper-Krafttraining hinzu. Besonderen Spaß machen ihm Beinübungen wie Beinpresse. "Danach musste ich immer noch Kniebeugen mit einer Freihantel machen, weil ich mit der Maschine nur bis 190 Kilo trainieren konnte." Viel zu wenig, wenn es die Beine gewöhnt sind, ein sehr hohes Körpergewicht tragen zu müssen. "Mittlerweile haben wir eine andere Maschine, bei der trainiere ich mit 300 Kilo", erzählt er stolz.

Abends ins Fitness-Studio statt auf die Couch

Neben seinem Körper hat sich auch Daniels Alltag verändert. Früher legte er sich mit etwas zu Essen auf die Couch, schaute fern und blieb dort, bis er ins Bett ging. Heute nimmt er nach der Arbeit einen kleinen Snack und seine Shakes zu sich, bevor er ins Fitness-Studio geht. 4-mal wöchentlich trainiert er mit Freunden, die er dort kennengelernt hat. Außerdem hat er seine Ernährung weiter angepasst. "Ich habe viel dazugelernt, was die Ernährung angeht, und versuche zum Muskelaufbau viel Eiweiß in Form von Hühnchen, Quark oder Shakes zu mir zu nehmen."

Genug Fett abgebaut: Jetzt werden Muskeln aufgebaut

92 Kilo zeigt Daniels Waage heute an. Seine Freunde und Kollegen meinen, dass er nicht weiter abnehmen sollte, und das ist auch sein eigener Wunsch. Stattdessen will er zusammen mit einem Kumpel eine Massephase starten und wieder einige Kilos draufpacken, reine Muskelmasse selbstverständlich. "Mal bei einem Bodybuilder-Wettbewerb mitzumachen wäre schon toll, aber dafür muss ich noch mehr trainieren." Stressen lässt sich Daniel davon aber nicht. "Was ich schaffe, schaffe ich, und was nicht, nicht", so seine Devise.

Sie können sich mit Daniels Geschichte identifizieren und wollen es ihm nachmachen? Worauf warten Sie dann noch? Die beste Zeit, um mit dem Abspecken zu beginnen ist JETZT. Oder haben Sie auch eine Erfolgsgeschichte zu erzählen? Dann berichten Sie uns und unseren Lesern, wie Sie es geschafft haben und schreiben eine Mail an erfolgsgeschichte@menshealth.de.