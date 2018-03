Mundhygiene: So putzen Sie Ihre Zähne richtig

Reiningungstechnik: Das Putz-Ass

Sie sind ein Zahnpflege-Ass; doch in Ihren schlimmsten Träumen sehen Sie sich trotzdem alt und zahnlos an einem Brei schlabbern? So perfektionieren Sie Ihre Putztechnik

Typ: Sie haben ausschließlich echte, gerade Zähne im Mund. Sie haben sich von der Prophylaxe-Assistentin genau zeigen lassen, wie Sie mit Zahnpflege-Tools richtig umgehen, und lassen sich von ihr mindestens alle sechs Monate die Zähne professionell reinigen.

Putzstrategie: Wer perfekt putzt, der kommt mit einer Reinigung am Tag aus. Der beste Zeitpunkt ist vor dem Schlafengehen, es geht allerdings auch zu anderen Zeiten.

Tools: Zahnbürste mit kleinem Kopf und weichen, gleich langen Borsten; dazu eine Einbüschelbürste zum gezielten Nachputzen kritischer Stellen (etwa von TePe). Unverzichtbar sind Werkzeuge für die Reinigung der Zwischenräume – also Zahnseide und spezielle Bürstchen in den passenden Größen (nicht konisch, sondern zylindrisch, TePe).

Erläuterung: Kariesbakterien benötigen laut Studien 24 Stunden, um sich von einer wirklich gründlichen Putzaktion zu erholen. Unterstreichen Sie „wirklich gründlich“ zweimal! Weil ein Großteil am Zahnfleischsaum und in den Zahnzwischenräumen sitzt, ist eine tägliche Reinigungsaktion dort absolut unverzichtbar.

Noch besser ist es, wenn Sie dort öfter mal durchputzen. Mit ein bisschen Übung dauert das gar nicht so lange. Selbst wenn Sie nicht jedes Bakterium erwischen, mischen Sie wenigstens die Ecken auf, in denen sich die Viecher eingenistet haben, und bringen sie auf diese Weise mit dem für sie schädlichen Sauerstoff in Kontakt.

Nehmen Sie sich jeden Zwischenraum mit dem passenden Werkzeug vor und vergessen Sie nicht, die Zahnseide auch hinter die letzten Backenzähne zu schlingen. Beim Putzen macht mehr Druck die Zähne übrigens nicht sauberer, sondern schädigt Zähne und Zahnfleisch.

Putzen Sie sanft, mit weichen Borsten und dafür länger. Elektrische Zahnbürsten sind in der Regel gründlicher, vor allem die mit zusätzlicher Schallwirkung. Doch bei falscher Anwendung steigt die Gefahr von Putzschäden.