Datenvolumen sparen: So schonen Sie Ihren Datentarif auf dem Handy

Mit diesen Tipps und Tricks für iPhone und Android-Smartphones hält das monatliche Datenkontingent viel länger. Plus: Wie Sie die größten Datenfresser-Apps entschärfen können

Jeder hat’s schon mal erlebt: Der Monat ist gerade mal halb rum und das Datenvolumen schon wieder bis auf das letzte Kilobyte aufgebraucht. Na klasse! Und selbst wer eine Daten-Flatrate hat, bekommt oft ab einem bestimmten Limit den Download-Hahn auf eine unerträgliche "Das dauert ja ewig"-Geschwindigkeit gedrosselt. Schuld daran sind unter anderem Apps und Dienste, die im Hintergrund kontinuierlich am Datenkontingent knabbern. Mit unseren Tipps und Tricks können Sie Ihr Smartphone in eine Art Datensparmodus versetzen – und so unterwegs viel länger surfen, chatten oder Bilder und Videos anschauen.

Wie Sie Ihren Datentarif auf Apples iPhone und iPad schonen können

Der mobile Datenverbrauch kann in den Einstellungen hinter dem Menüpunkt "Mobiles Netz" komplett abgestellt werden.

Im gleichen Menüpunkt weiter unten zeigt eine Statistik den aktuellen Datenverbrauch (seit dem letzten Reset). Hier wird auch aufgelistet, welche Apps mobile Daten nutzen und wie hoch der jeweilige Verbrauch bislang ist. So lassen sich schnell die größten Datensauger finden und auf Wunsch über den Regler daneben komplett vom mobilen Datenverbrauch ausschließen.

Ganz am Ende des Menüs findet sich die Option "WLAN-Unterstützung". Schalten Sie diese aus, um zu verhindern, dass bei schlechtem WLAN-Empfang automatisch eine mobile Datenverbindung aufgebaut wird.

Die Hintergrundaktualisierung von Apps kann mit iOS sehr einfach und detailliert gesteuert werden. Gehen Sie dazu in den Einstellungen auf Allgemein > Hintergrundaktualisierungen und stellen Sie die Option auf "WLAN" (siehe Bild unten). Das spart übrigens nicht nur Datenvolumen, sondern auch Akkuleistung! Weiter unten kann zudem für jede App individuell festgelegt werden, ob sie sich im Hintergrund aktualisieren darf – oder nicht.

Die Musik-, TV-, Video- und Foto-Dienste von Apple greifen standardmäßig auch aufs mobile Internet zurück. Zum Beispiel, um die Mediathek zu aktualisieren (etwa für iCloud) oder Cover zu laden. Wer das unterbinden möchte, findet in den Einstellungen unter "Musik", "TV" und "Fotos" jeweils die Option, den Zugriff auf mobile Daten zu verbieten.

Automatische Downloads von Musik, Apps und Updates sollten nur auf das WLAN beschränkt werden. Dazu muss in den Einstellungen unter "iTunes & App Stores" die Option "Mobile Daten verwenden" ausgeschaltet sein.

