Schützenhilfe: So schützen Sie Ihr Eigentum

Gehen Sie auf Nummer sicher. Wir sagen Ihnen, was Sie alles schützen lassen können – und welche Dinge leider nicht

Ideen

Da, ein Geistesblitz! Und noch einer! „Ideen lassen sich nicht schützen“, so der Hamburger Patentanwalt Thomas Heun. Nicht ganz so genau nehmen’s die Amerikaner. In den USA können Sie alles schützen lassen, was nützt.