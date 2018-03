Air-Condition instant halten: So schützen Sie Ihre Klimaanlage im Auto

Geht es in Ihrem Auto heiß her, dann hoffentlich nur auf der Rückbank. Wie Sie Wehwehchen Ihrer Klimaanlage in den Griff kriegen

Stellen Sie die Klimaanlage auf „kalt“ und auf die höchste Stufe. Dann ein digitales Haushalts-Thermometer dicht vor die Luftdüse der Mittelkonsole halten. „Zeigt es mehr als 7 Grad an, hat Ihre Klimaanlage erhöhte Temperatur und sollte in die Werkstatt“, rät Jürgen Steindle vom Klimaanlagenbauer Waeco in Emsdetten. Ansonsten genügt es, wenn Sie ihr alle zwei Jahre einen Gesundheits-Check beim Profi gönnen.