Frischzellenkur für Speisen: So lassen Sie Lebensmittel wieder frisch aussehen

Manche Lebensmittel sehen zwar alt aus, sind es aber nicht. So frisieren sie die Optik ihres Kühlschrankinhalts

Honig: Einst goldklar, ist er nun kristallisiert. "Bei 25 Grad über mehrere Monate verhärtet sich der Zucker", sagt Professor Bernhard Tauscher vom Karlsruher Institut für Chemie und Biologie. Erwärmen Sie das Glas im Wasserbad so lange, bis der Honig seine alte Konsistenz hat (ungefähr 10 Minuten). Vorsicht, ab 40 Grad verliert er sein Aroma!

Salat: Nicht hängen lassen: wenn Sie den Salatkopf für eine Stunde in kaltes Wasser tauchen, sieht er wieder aus wie neu. Nachteil der Frischzellenkur: Binnen eines Tages siegt die Schwerkraft wieder über die grünen Blätter. Mit dem gleichen Trick werden auch Gummi-Gurken wieder schön knackig.

Olivenöl: Sie haben das Öl kalt gestellt – zu kalt! Folge: Das fett flockt aus. Lagern Sie Olivenöl nicht unter 10 Grad. Auf der Fensterbank bei Zimmertemperatur verflüssigt es sich in 60 Minuten wieder.

Käse: Wenn es knüppeldick kommt, legen Sie den Käse über Nacht in Buttermilch. Morgens ist die Rinde wieder weich. So beugen Sie vor: Wickeln Sie den frischen Käse in ein feuchtes Baumwollhandtuch. Auf diese Weise bleibt er länger frisch und verliert seinen Geschmack nicht.

Avocadocreme: Braune Flächen auf der Guacamole lassen sich durch die Zugabe von Zitronensaft aufhalten. Ist es bereits passiert, gibt es allerdings kein Zurück. Tipp: Machen Sie aus dem bräunlichen Brei eine leichte Sommersuppe. Eine Piri-Piri-Schote hacken und ein wenig geriebene Limettenschale hinzugeben. Mit 0,2 Liter Weißwein und Sahne abschmecken, zum Schluss das Ganze mit 750 Milliliter Geflügelbrühe aufgießen.