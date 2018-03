Radmarathon-Training: So setzen Sie sich ein Rennrad-Ziel

Ein Rad-Marathonrennen hat eine Mindestdistanz von zirka 130 bis 200 Kilometer. Wir zeigen Ihnen Radsport-Events für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis

Anders als beim Laufen führt ein Rad-Marathonrennen nicht über eine festgelegte Distanz. Man orientiert sich an der zu erwartenden Fahrzeit. „Ab 6 Stunden im Sattel dürfen Sie sich zu den Marathonis zählen“, so Alexander Walz vom Radsport-Magazin „Roadbike“. Das entspricht in der Ebene mindestens 200 Kilometern, im Gebirge sind 130 Kilometer die Untergrenze. Hier lohnt sich ein Start für ...

... Einsteiger

Holsteiner Wellenritt: Am 4. August 2013 geht es über 220 Kilometer relativ flach durch die norddeutsche Tiefebene. www.nordcup-radmarathon.de

... Fortgeschrittene

L’Etape du Tour: Die 130 Kilometer lange Originalstrecke einer Alpen-Etappe der Tour de France nehmen Hobbyfahrer am 7. Juli 2013 in Angriff. www.letapedutour.com

... Könner

Endura Alpen-Traum: 252 Kilometer, 7 Anstiege, etwa das Stilfser Joch (2757 Meter). Start ist am 14. September 2013. www.alpen-traum.com