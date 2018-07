T-Shirts: So sieht das perfekte Männer-T-Shirt aus

Ein Beitrag geteilt von ARKET (@arketofficial) am Jun 1, 2018 um 7:02 PDT

Wichtig: Für eine perfekte Passform sollte die Schulternaht des T-Shirts exakt dort sitzen, wo die Rundung der Schulter beginnt. Sitzt sie tiefer, ist das Shirt zu groß; sitzt sie noch höher, ist es zu klein – was Sie auch am Zwicken unter den Armen merken dürften.

Faustregel: Die Ärmel sollten etwa den halben Oberarm bedecken, nicht mehr und nicht weniger. Ein No-Go sind hautenge Shirts, die am Bizeps spannen. Schließlich wollen Sie Ihre Muskeln betonen, aber nicht peinlich in den Fokus stellen.

Das perfekte T-Shirt ragt in etwa eine Hand breit über den Hosenbund. Es lässt sich entweder über der Hose tragen oder hineinstecken, ohne dass es immer wieder herausrutscht. Wer unsicher ist, hebt beim Anprobieren die Arme. Bauchfrei? Dann ist das Shirt zu kurz. Der Gürtel blitzt hervor? Perfekt!

Welcher T-Shirt-Kragen ist der richtige?

Den Charakter eines Kurzarmshirts prägt vor allem der Kragen. Welcher Ausschnitt sportlich und welcher eher edel wirkt, verraten wir im Folgenden:

Rundhalskragen

Der klassische T-Shirt-Kragen, den man mit fast allem kombinieren kann. Achten Sie aber darauf, dass der Kragen weit genug geschnitten ist, falls Sie das T-Shirt unter dem Hemd tragen möchten.

V-Ausschnitt

Wird in verschiedenen Weiten angeboten, kann gut mit Cardigan oder V-Pulli kombiniert werden. Achten Sie darauf, dass vom Kragen des T-Shirts noch etwas zu sehen ist, falls Sie es unterziehen.

Henley-Kragen

Diese Kragenform mit der markanten Knopfleiste ist bestens geeignet, um eine Vintage-Note in Ihr Outfit zu bringen. Halten Sie Ausschau nach Modellen mit einer Rippenstruktur oder nach Henley-Shirts aus derber Baumwolle, um einen Retro-Look zu unterstreichen.

Polokragen

Das Poloshirt ist wegen seines Klappenkragens ein Upgrade des legeren T-Shirts, wirkt aber nicht so formell wie ein Hemd. Perfekt also, um es zum Beispiel am Casual Friday unterm Anzug zu tragen.