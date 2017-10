8 Dinge, die sofort aus Ihrem Badezimmer verschwinden sollten

Ein Badezimmer verrät eine Menge über Sie. Welche Dinge am besten sofort in die Tonne wandern sollten und mit welchen Details Sie (bei Frauen) richtig punkten

Sie haben sich bislang eher weniger Gedanken über die Handtücher und Toilettenbürste in Ihrem Badezimmer gemacht? Kommen Sie, das können Sie besser! Immerhin gehört das Badezimmer zu denjenigen Räumen, die wir am neugierigsten inspizieren, wenn wir bei anderen zu Besuch sind. Hämorrhoiden-Creme und Gleitgel platzieren die meisten von uns sicherlich nicht auf dem Wannenrand und dreckige Socken lassen sich auch schnell wegkicken, wenn die süße Blonde plötzlich doch mit nach oben kommt. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die bei fast allen Männern im Bad rumstehen und sie nicht gerade glänzen lassen (schon gar nicht bei Frauen).

Wer beim nächsten Damenbesuch weder Ekel noch Entsetzen hervorrufen will, sollte demnach auf ein paar kleine Details achten. Diese Dinge können getrost sofort in die Tonne wandern (und bestenfalls durch diese stylishen Alternativen ersetzt werden):

Flüssigseife, Bodylotion und Handcreme von L:A Bruket © PR #1 Handseife Wir wollen wirklich nicht kleinkariert sein und eine Handseife aus dem Drogeriemarkt mit Aquarium- oder Blütendekor ist ja keine Ausgeburt der Hölle, aber es gibt echt und ehrlich Schickeres. Sie haben ja auch keinen Duschvorhang mit Arielle der Meerjungfrau oder Bayern-München-Bettwäsche. Hoffen wir jedenfalls. Kein Witz: Stellen Sie mal eine richtig edle Handseife an Ihr Waschbecken mit einem richtig, richtig guten Duft. Wetten, dass Sie beim nächsten Damenbesuch sofort darauf angesprochen werden? Frauen lieben Dinge, die gut riechen. Und das schafft die Handseife mit Rosmarin-Zedernholz-Note möglicherweise eher als die 0815-Meeresbrise-Chemiekeule aus dem Supermarkt. Alternative: Die Handseife von L:A Bruket (28 Euro) macht nicht nur optisch was her, sondern ist zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen (wie alle Produkte des schwedischen Labels, das mit Heilpflanzen, ätherischen Ölen und pflanzlichen Rohstoffen arbeitet). Wetten, dass der nächste Besuch Sie drauf ansprechen wird? Passend dazu gibt's Handcreme (12 Euro) und Bodylotion (32 Euro).

Japanisches Duschtuch von Uchino (links) und Handtücher aus halbleinenem Waffelpiquése von Vieböck © PR #2 Handtücher Seit dem ersten Auszug schleppen Sie die ollen Handtücher von Oma mit sich herum? Die mit der Blumenstickerei und dem süßen Vogelmuster in blassrosa? Aua! Ihre Oma in allen Ehren, aber bitte trennen Sie sich davon oder benutzen Sie die Teile, um Ihr Motorrad zu putzen. Abgesehen davon, dass ein solches Handtuch-Sammelsurium echt unschön aussieht – auch Handtücher haben in der Regel ein Verfallsdatum. Nach dem x-ten Mal Waschen gibt so ein Handtuch eben den Geist auf und fühlt sich weder flauschig an, noch sieht es taufrisch aus. Apropos taufrisch: Bitte wechseln Sie mindestens alle 3 Tage Ihr Handtuch. Sie glauben nicht, wie viele Keime sich darin tummeln. Das Spektrum reicht von Speichel über Hautschuppen bis hin zu Darmbakterien. Außerdem: Es gibt selten etwas so Ekelhaftes wie der Geruch nasser, gammeliger Handtücher, die nie richtig trocken werden. Alternative: Lieber einmal in ein ordentliches Set Handtücher investieren, das farblich zusammen passt und sich echt gut anfühlt. Zum Beispiel das Japanische Duschtuch von Uchino (um 64 Euro). Dessen eingesetzte Viskosefasern enthalten Kohle: Das wirkt antibakteriell und geruchsabsorbierend. Wer etwas dünnere Handtücher mit Massagewirkung bevorzugt: Die Handtücher aus halbleinenem Waffelpiquése von Vieböck (ca. 52 Euro) sind auch eine gute Wahl.

Badevorleger aus Baumwolle und Jute von Meraki © PR #3 Badevorleger Vor Ihrer Badewanne liegt eine Matte, die als Kostüm für Alien durchgehen würde? Fäden, die aus einem Nährboden aus Haaren, Schuppen, Zahnpastaresten und Fußnägeln wachsen? Ist Ihnen jetzt übel? Dann schmeißen Sie das Teil um Himmels Willen in den Müll! Die Tatsache, dass die Matte doch so gut zu der Klodeckel-Umpuschelung passt (die ist sowieso verboten!), zählt im Übrigen nicht. Badevorleger dieser Art sind und bleiben eklig. Da möchte wirklich keine Frau ihren nackten Fuß drauf setzen. Alternative: Ihre Füße müssen ja gar nicht auf was Warmes verzichten. Wählen Sie doch einen Badevorleger, dem man wortwörtlich auf den Grund schauen kann und der einfach clean aussieht. Wie dieser Vorleger aus Baumwolle und Jute von Meraki (ca. 35 Euro). >>>Feintuning für Männerhände: So sieht die richtige Maniküre für Männer aus

Soyawachskerze "so fresh and so clean" von Revivo Candela © PR #4 Raumduft Duft-Gel-Pyramiden sind die Wunderbäume trauriger Badezimmer. Die Teile sehen aus, als wollten Sie vertuschen, dass Sie heimlich auf dem Klo rauchen. Wenn das Teil Ihren absoluten Lieblingsduft verströmen sollte – verstecken Sie's einfach hinterm Schrank. Falls Sie auf den Trichter kommen sollten, dass es irgendwie doch nach Klostein riecht – weg damit. Außerdem: Oftmals stecken eine ganze Menge ungesunder Stoffe in den Produkten. Laut Umweltbundesamt können einige der Inhaltsstoffe Kontaktallergien und andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen. Deren Empfehlung: Lieber regelmäßig lüften! Und: "Unangenehme Gerüche sind ein Indikator für unhygienische und damit ungesunde Raumluftbedingungen und sollten nicht mit Duftstoffen überdeckt werden". Alternative: Auf den Duft frisch gewaschener Wäsche fährt so ziemlich jeder ab. Den bekommt man ganz einfach (und ohne giftge Stoffe) dank der Soyawachskerze "so fresh and so clean" von Revivo Candela (um 25 Euro). >>>So finden Sie den perfekten Duft für Ihren Typ

Verschiedene Poster von desenio.de © PR #5 Unterhaltung Neben Ihrer Toilette stapeln sich Zeitschriften? Bitte nicht! Und nein, auch Dostojewski und Kafka haben nichts neben der Schüssel verloren. Eigentlich gar nichts, was danach aussieht, als würden Sie es sich auf der Toilette am liebsten so richtig schön gemütlich machen. Wenn Sie Ihre Literatur unbedingt im Bad bunkern möchten, dann lieber in Nähe der Badewanne. Wirkt wesentlich unverfänglicher. Alternative: Apropos Literatur: Wie wäre es mit ein bisschen Kunst im Bad? Kate Moss mit Schnauzer beispielsweise (ca. 85 Euro), ein Blick aufs Meer aus der Vogelperspektive (ca. 35 Euro) oder "Oh Baby it's a wild world." (ab ca. 4 Euro).

Vollständig biologisch abbaubare und vegane Allzweckreiniger © PR #6 Reinigungsmittel Tun Sie Ihrer Gesundheit und der Natur einen Gefallen und lassen Sie giftige, scharfe Reiniger im Supermarktregal stehen. Die Versprechungen auf den Verpackungen mögen Ihnen vielleicht ein gutes Gefühl geben, Fakt ist aber, dass eine nahezu 100-prozentige Keimfreiheit Utopie ist und darüber hinaus auch überhaupt nicht notwendig. Schließlich wollen Sie in Ihrem Bad keine Nieren transplantieren. Um ein sauberes, kalkfreies Bad zu haben, benötigen Sie im Grunde nichts weiter als gute, alte Hausmittel wie Essig, Natron oder Zitronensäure. Wer zu faul zum Selbermixen ist – es gibt natürlich auch fertig abgemischte Produkte, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar, vegan und umweltfreundlich sind. Alternative: Die biologischen Reiniger funktionieren meist über ihre variable Dosierung. Diese 3 können Sie mit gutem Gewissen kaufen: Allzweckreiniger Citrus von eMC (ca. 4 Euro / 1 l), Allzweckreiniger Wieder sauber (ohne Gedöhns) von Jean&Len (ca. 4 Euro / 500 ml), Schwarze flüssige Seife, Allzweckreiniger von Marius Fabre 'Nature' (ca. 12 Euro / l).



Bamboo Wäschekorb von Möve und Marie Pi Wäschesammler von Klein & More © PR #7 Schmutzwäsche Kommen Sie, die Zeiten, in denen Mama Ihre dreckigen Unterhosen vom Boden gesammelt und gewaschen hat, sind vorbei. Befördern Sie die Teile direkt in den Wäschekorb und die Sache ist erledigt. Wer überall in der Wohnung seine Sportsocken verteilt, signalisiert einer Frau schnell, dass sie ihm alles hinterher räumen muss und die einfachsten Dinge nicht auf die Kette kriegt. Ergo: Schnell weg damit, dann gibt's beim nächsten Besuch auch keine peinlichen Überraschungen. Alternative: Der Bamboo Wäschekorb aus Baumwolle von Möve (ca. 50 Euro) ist eine schlichte, schöne Alternative zum Fußboden genauso wie der mitwachsende Marie Pi Wäschesammler von Klein & More (um 160 Euro).