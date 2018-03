Abgefahren auf acht Rollen: Die neue Skate-Schule

Sie wollen sicher durch den Sommer rollen? Hier sind die besten Tricks der Skate-Profis

Hindernisse übersteigen

Ein Hindernis in Fahrtrichtung – etwa Straßenbahnschienen – immer seitlich übersteigen. Kommt Ihnen etwas quer zur Fahrt in den Weg, mit versetzter, paralleler Beinstellung überrollen. Treppen überwinden Sie am besten, indem Sie sich am Geländer festhalten.

Wichtig: den folgenden Treppenabsatz immer zuerst mit den vorderen Rollen berühren.

Den Skate eineinhalb Meter vom Hindernis anheben Einbeinig auf das Hindernis zurollen Den Schrittansatz voll ausführen Gewicht verlagern Hinteren Fuß anheben