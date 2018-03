Weniger Benzinverbrauch: So sparen Sie Sprit

Zügig fahren Bremsen zerstört Energie . "Fahren Sie gleichmäßig", so Paulsen – wenn Sie die Strecke einsehen können.

Richtig tanken Billigsprit fehlt es meistens an Zusatzstoffen, die den Motor säubern. Folge: Mehrverbrauch. Markenkraftstoffe haben oft diese Additive.

Früh schalten

Der zeitige Griff zum Knauf lohnt. Schalten Sie bei konstantem Tempo hoch, bringt das zehn Prozent Ersparnis. Weil damit die Leistung abfällt, müssen Sie das Gaspedal etwas weiter durchdrücken. Wer immer wieder langsam beschleunigt und dann vom Gas geht, der vernichtet Energie (der Motor bremst, es kommt zu Drosselverlusten).

Motor abstellen

Paulsen: "Schon ein Stopp von neun Sekunden bringt was." Ab 20 Sekunden freut sich auch die Umwelt. Wer in der Stadt an der Ampel den Zündschlüssel dreht, spart 30 Prozent.