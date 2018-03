Vorher-Nachher-Vergleich: So speckte Dominik dank anaboler Diät 57 Kilo ab

Der 23-jährige Thüringer wiegt aktuell 94 Kilo © Nora Klein

Bei einem Arzttermin kam der Wendepunkt: Seine Ärztin konfrontierte ihn mit seinem Übergewicht. Ihrer Meinung nach war ein Magenband der einzige Ausweg. Dominik: „Ich war geschockt, entschied mich aber dagegen. Ich wollte auf natürliche Weise abnehmen.“

Zuerst einmal musste er seine Ernährung umstellen. Sport kam noch nicht in Frage, da jede Bewegung schmerzte. Auf der Suche nach Food-Tipps recherchierte Dominik im Netz und kaufte sich eine Ausgabe von Men’s Health.

Abnehm-Erfolg dank anaboler Diät

Dominik entschied sich für eine anabole Diät – mit viel Fett und wenig Kohlenhydraten. Es ist eine extreme Form der Low Carb-Diät bzw. ketogenen Diät, sehr beliebt bei Bodybuildern. Der Körper wechselt auf Grund der wenigen Kohlenhydrate in den Fettstoffwechsel und verbrennt so mehr Kalorien als bei normaler Ernährung. Zum Abnehmen ist das super, es besteht aber die Gefahr, zu wenig Mineralstoffe und Vitamine aufzunehmen. Bei einer solch radikalen Ernährungsumstellung sollte man sich in jedem Fall ärztlich begleiten lassen und monatlich die Blutwerte checken.

Um nicht die Motivation zu verlieren, sieht die anabole Diät einmal pro Woche einen so genannten Ladetag vor – einen Cheat Day mit vielen Kohlenhydraten, um die Glykogenspeicher aufzufüllen. "Am Anfang war ich oft ewig im Supermarkt, um Nährwerte zu checken", so Dominik. Manchmal erfand er auch eigene, ungewöhnliche Rezepte. "Um den Nährstoffbedarf zu decken, habe ich etwa Spinat und Würstchen gekocht und das als Auflauf mit Käse überbacken."