Plyometrisches Training: So springen Sie sich in Bestform

Ob Profi oder Hobby-Athlet – plyometrisches Training macht jeden Sportler rundum fitter. Was hinter dem Schnellkraft-Booster steckt:

Was ist Plyometrisches Training?

Sprünge, schnelle Richtungswechsel, Schrittkombinationen, dynamische und explosive Bewegungen: Plyometrisches Training ist der ultima­tive Trainings-Booster in Sachen Schnellkraft und Explosivität – ideal (nicht nur) für Athleten, die ihre Sprungkraft im Unter­körper verbessern oder an Wurfpower im Oberkörper zulegen wollen. Die dynamischen Übungs­abläufe dienen besonders Sportlern aus den Bereichen Leichtathletik, Basketball oder Fußball als perfekte Erweiterung zum sonstigen Training.

Das bringt Plyometrisches Training

Für das so genannte Reaktivkrafttraining ist das Zusammenspiel der konzen­trischen und exzentrischen Muskelkontraktion entscheidend. Ähnlich dem Prinzip einer zusammen­gepressten Feder wird während der Dehnungsphase Energie gewonnen, die bei der anschließenden Ver­kürzungsphase freigesetzt wird – der Kraftimpuls wird so erhöht. Beispiel: Beim Hock-Streck-Sprung speichern Sie die Energie in der Hocke, beim folgenden Sprung nutzen Sie diesen Schub für mehr Höhe. Der Unterschied zum Sprung aus dem Stand ist groß.

>>> Mit Plyoboxen neue Trainingsreize setzen

Und so funktioniert's:

Die Übungsvielfalt ist riesig. Um Ihre Sprung- und Schnellkraft zu optimieren, sollten Sie eine Plyo-Box nutzen. Stellen Sie sich vor die Erhöhung und absol­vieren Sie 3 Sätze à 20 Wiederholungen. Satz 1: explosiv hoch und runter. Satz 2: einbeinig ausführen. Satz 3: von Box 1 springen, kurzer Bodenkontakt, deutlich ­höher auf Box 2. Für mehr Wurfkraft bauen Sie nach demselben Prinzip folgende Übungen in Ihr Oberkörper-­Workout ein: Liegestütze mit Klatschen, Liegestütze auf einem Medizinball und Medizinball-Einwürfe gegen eine Wand.