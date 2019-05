So testen Sie Ihr Lungenvolumen

Na, wie schnell sind Sie aus der Puste? Mit dieser Formel lässt sich das einfach berechnen

Ist Ihre Wohnung größer als Ihre Lunge? Gesünder wäre es umgekehrt: Rund 100 Quadratmeter misst die Oberfläche der 300 Millionen Lungenbläschen. In den winzigen Hohlräumen kommen sich Luft und Gefäße so nahe, dass Sauersstoff in den Blutkreislauf übertreten und Kohlendioxid abgegeben werden kann. Bei Rauchern geht die Elastizität der Bläschen im Laufe der Jahre kaputt, so dass in die Lunge weniger Luft passt. Wie es um Ihr Lungenvolumen bestellt ist, können Sie mit einfachen Mitteln zuhause im heimischen Badezimmer bestimmen.

