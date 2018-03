Programmpunkt Krafttraining – Kraft-Tests: So testen Sie Ihre Muskelkraft

Hinlegen, Füße fixieren (unter einer Langhantel oder ähnliches), Beine um 90 Grad beugen, Hände an die Schläfen. Oberkörper heben, bis die Ellenbogen die Oberschenkel berühren. Den Oberkörper wieder senken. Wie viele Wiederholungen schaffen Sie von dieser Übung in 40 Sekunden?

Beinkraft testen: Sprünge

In die Hocke gehen, mit den Armen viel Schwung holen und so weit nach vorne springen wie möglich. Dann die zurückgelegte Distanz messen. 3 Versuche, nur das beste Ergebnis zählt.

Wie weit sind Sie gesprungen (in Zentimetern)?