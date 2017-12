Beintraining: 6 richtig gute Gründe, den Leg Day zu lieben

Beintraining ist zwar das meist gehasste Workout der Welt. Allerdings sollten Sie nie wieder auf den Leg Day verzichten. Wir sagen, warum. Plus: die 6 effektivsten Beinübungen für schnelle Erfolge

Von wegen, Leg Days sind nur was für Ladys. Echte Kerle machen keine halben Sachen und trainieren mindestens einmal die Woche Beine und Gesäß. Egal, wie anstrengend die Nummer ist. Das ist ja gerade das Gute an Kniebeugen & Co.: Sie machen mehr aus Ihnen. Oder halten Sie Hühnerbeine für männlich? Eben. Und beim Leg Day geht noch 6-mal mehr:

1. Der Leg Day reduziert Ihr Körperfett

Eine Ihrer größten Muskelgruppen sind tatsächlich Ihre Gesäßmuskeln – plus die Muskulatur in den Beinen. Im Schnitt machen diese rund 40 % des Gesamtkörpergewichts aus. Damit zählen die Muskeln im Unterkörper zu den Top-Kalorien und -Körperfettverbrennern, die diesen Job auch in Ruhe fortsetzen. Um Missverständnissen aus dem Weg zu räumen, sei an dieser Stelle gesagt: Streng genommen gehören die Gesäßmuskeln zu den Beinen, ein Leg Day ohne Übungen für den Hintern ist also kein richtiger Leg Day. Ihnen sollte noch bewusst sein, dass besonders häufig die Beinrückseite vernachlässigt wird, was zu aufgepumpt wirkenden, total verkürzten Oberschenkeln führt. Sorgen Sie für eine ausgeglichene Beinarbeit, es lohnt sich: Eine in dem Journal of Applied Physiology veröffentlichte Studie zeigte, dass gerade Übungen wie Kniebeugen und Kreuzheben den Stoffwechsel ordentlich pushen – und sogar über mehrere Stunden auf einem außerordentlich hohem Verbrennungsniveau halten. Lassen Sie sich also nicht die Gelegenheit entgehen, Ihrem gerippten Body einen großen Schritt näher zu kommen, indem Sie Ihre Beine und das Gesäß trainieren.

