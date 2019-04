"Game of Thrones" Staffel 8: So trainiert "Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau

In "Game of Thrones" spielt Nicolaj Coster-Waldau den Ritter Jaime Lannister — er ist der Zwillingsbruder und Lover von Königin Cersei © Home Box Office

Wie hält sich Nikolaj Coster-Waldau fit?

Um für seine Rolle permanent fit zu sein, setzt Coster-Waldau auf eine feste Workout-Routine. Sein regelmäßiges Training absolviert er in einem Crossfit-Gym. "Ich versuche immer Sachen zu machen, an denen ich Spaß habe. Zum Beispiel gehe ich nicht gerne allein trainieren, sondern lieber mit Freunden. Auszuprobieren, wer am meisten stemmen kann, schneller läuft und höher springt, treibt mich an, motiviert mich." Was ist sein Lieblingssport? "Skifahren." Und welche Übung hasst er besonders? "Auf dem Laufband zu joggen – das kommt mir so dumm vor!"

Coster-Waldaus Serien-Charakter ist darüber hinaus ein sehr versierter Schwertkämpfer. Ficht der Schauspieler eigentlich auch abseits der Kameras? "Ich habe Sportfechten mal probiert, war aber nicht sehr erfolgreich. Es ist doch wesentlich leichter, wenn ich weiß, was mein Gegenüber tun wird. Und am Set ist das natürlich alles einstudiert", erzählt er.

Das sind die Filme von Nikolaj Coster-Waldau

Neben "Game of Thrones" war der Schauspieler in den letzten Jahren immer wieder auch in anderen großen US-Produktionen zu bewundern, so zum Beispiel in "Die Schadenfreundinnen" (2014) und in "Oblivion" (2013). In seiner Heimat Dänemark wurde Nicolaj Coster-Waldau schon 1994 zum Star. Durch seine Rolle im Thriller "Nightwatch" erlangte er quasi über Nacht so große Popularität, dass er die Schauspielausbildung an der English Theater School abbrach. "Seinerzeit war ich so naiv zu glauben, dass eine erfolgreiche Rolle ausreichen würde, dass das Telefon nicht mehr stillsteht und ich mich vor Angeboten gar nicht retten kann. Doch das passierte nicht. Ich musste lernen, dass es gerade dann, wenn man mit einer Rolle berühmt geworden ist, sehr schwierig werden kann – für 5 bis 10 Jahre war ich in Dänemark nur noch der Typ aus 'Nightwatch'."