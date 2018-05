Das Leben verändern: So überwinden Sie Ihre Unzufriedenheit

Das ist bei jedem anders. Wenn die Ziele in der einen Richtung liegen, man aber in der Gegenrichtung unterwegs ist, dann ja. Wenn das Ziel nur etwas neben der eigenen Spur liegt, reichen oft kleinere Korrekturen. Für manche ist es anfangs aber auch gut, die Richtung nur um wenige Grad zu ändern und zu merken, dass es funktioniert. Später können sie dann immer noch weiter justieren.

Ein guter Ansatz wäre, alles ändern zu wollen und dann das wegzulassen, das noch am perfektesten ist – statt nur die kleinen Dinge zu ändern. Wenn man an einen Punkt kommt, wo man merkt, dass der Job, die Partnerin oder der Sport eine Heiligkeit im Leben ist, dann wissen die Menschen von selbst, dass sie eben nicht bei diesen Aspekten mit der Veränderung anfangen. Die Frage ist: Wie sähe das Leben aus, wenn es perfekt wäre? Dann wirft man ein Bild an die Wand und macht einen Abgleich mit dem Status quo – jetzt kann man sich die Dinge heraussuchen, die am schnellsten und leichtesten zu ändern sind. Und dann fängt man an, sie zu ändern.

Fragen Sie sich, welche Qualitäten und Werte Sie sich im neuen Job erhoffen. Dem einen ist Anerkennung enorm wichtig, dem anderen die Möglichkeit, seine Kreativität auszuleben, dem dritten ein bestimmtes Gehalt – so definiert jeder, was er in seinem Job und auch im Leben erwartet. In einem Bewerbungsgespräch bekommen Sie so viel leichter ein Gefühl dafür, ob es wirklich das ist, was Sie suchen.

Auch hier lautet die Frage: "Wo will ich am Ende hin?" Wer sich dann sagt: "Aber mein Chef und die Kollegen, das geht nicht", macht etwas Grundlegendes falsch. Denn es geht darum, was ich selbst machen kann, damit das erwünschte Endergebnis wahrscheinlicher wird und die Leute so handeln, wie ich es haben möchte. Das darf ein total selbstfixierter Prozess sein – man selbst muss sich ändern, nicht alle anderen um einen herum.

Partnerschaft: Erst wenn alles Mist ist und nichts mehr taugt, ist es leichter, einen großen Schritt zu unternehmen. © Syda Productions / Shutterstock.com

Neustart Partnerschaft: Was mache ich, wenn ich mich nicht trennen möchte?

Der erste Schritt ist, dass ich die Gefühle, die ich gerne für mich aus der Partnerschaft mitnehmen möchte, zuhauf in die Partnerschaft gebe. Wenn Sie also mehr Zärtlichkeit, Zuneigung oder Abenteuer möchten, sollten Sie diese Gefühle zuerst selbst in sich erzeugen und in die Beziehung hineinbringen. Wenn Sie sich einfach in die vorhandene Energie der Partnerin hineinfallen lassen, bekommen Sie nur das, was zufällig da ist, und nicht unbedingt das, was Sie erwarten.

Was, wenn das ganze Leben eine Baustelle ist?

Dann sollten Sie wieder wissen, wie es wäre, wenn alles perfekt ist. Sind Sie eher der Typ, der einen großen Schritt in diese Richtung macht? Heißt: andere Stadt, andere Partnerin, anderer Job, einfach alles neu. Oder sind Sie eher der Mensch, der die kleinen Schritte macht, bis daraus ein vollkommen neuer Weg geworden ist? Das ist Typsache. Wenn Sie aber an einem Punkt sind, wo ohnehin alles Mist ist und nichts mehr taugt, ist es oft leichter, einen großen Schritt zu unternehmen. Mit einer Perspektive vor sich kann das total befreiend sein. Dabei ist es aber auch wichtig, nicht nur alles um sich herum zu ändern. Auch und vor allem das eigene Mindset muss verändert werden. Sonst bekommen Sie die alten Probleme in der neuen Stadt, im neuen Job oder mit der neuen Partnerin.