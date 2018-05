Fructose: Darum ist Fruchtzucker NICHT gesünder als normaler Zucker

Lange galt Fructose als "der bessere Zucker" – bis jetzt! Hier kommt die bittere Wahrheit über den angeblich so gesunden Fruchtzucker. Plus: Übersichtliche Tabellen mit fructosearmen Lebensmitteln

Zucker steht auf der "schwarzen Liste" der ungesunden Lebensmittel ganz oben. Vor allem, wenn es ums Abnehmen oder den Muskelaufbau geht, gilt weißer Industriezucker als absolutes No Go. Ganz zu schweigen davon, dass zu viel Zucker uns sogar krank machen kann. Das gilt jedoch nicht mehr nur für den normalen Haushaltszucker, denn Fruchtzucker soll kein bisschen besser sein.

Welche Wirkung Fructose im Körper hat, wann zu viel schädlich sein kann und wo sich überall Fruchtzucker versteckt (nein, nicht nur in Obst!), haben wir Dr. med. Stefan Kabisch, Studienarzt am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke und der Charité Berlin, gefragt.

Fructose wird auch als Fruchtzucker bezeichnet und sorgt dafür, dass Obst schön süß schmeckt. Als "Lockmittel" soll sie so Tiere anziehen, die wiederum die Samen verteilen und die Pflanzen, an denen die leckeren Früchte reifen, weiter verbreiten. Dumm, dass der Fruchtzucker auch uns anlockt. Klar, Obst ist gesund und sollte täglich auf dem Speiseplan stehen, doch trotz der vielen gesunden Vitamine und Mineralstoffe die es liefert, kann uns zu viel Fruchtzucker schaden.



Denn Fructose ist am Ende auch nur Zucker. "Fructose ist – wie Glucose – ein Einfachzucker, aus dem sich komplexere Zucker und andere Kohlenhydrate zusammenbauen lassen" erklärt Dr. Kabisch. "Fructose ist zusammen mit Glucose Bestandteil von Saccharose (Haushaltszucker), aber auch anderen Energieträgern unserer Nahrung. Fructose enthält wie Traubenzucker oder Saccharose 4 Kalorien pro Gramm und besitzt eine ähnliche Süßkraft."

Der Fruchtzucker aus Obst ist ein gesunder Zucker? Glauben Sie dieses Märchen nicht! © Simon Bratt / Shutterstock.com Was macht Fructose im Körper? Fructose hat eine besondere Eigenschaft, die Ihrem Sixpack zum Verhängnis werden kann: seine besondere Verstoffwechselung. "Anders als Glucose wird Fructose ausschließlich in der Leber verarbeitet und dort unter bestimmten Voraussetzungen bevorzugt in Fett umgewandelt", sagt der Ernährungsforscher. "Für die Aufnahme von Fructose aus dem Blut ist kein Insulin notwendig auch das ist ein Unterschied zur Glucose." Das wird normalerweise immer dann ausgeschüttet, wenn Sie etwas (zuckerhaltiges) essen und löst in Ihrem Körper ein Sättigungsgefühl aus. Dieser Vorgang fehlt bei Fructose. Ergo: Ohne entsprechendes Sättigungssignal futtern Sie einfach weiter. Wie gesund ist Fruchtzucker?

Es gibt aktuell eine Reihe an Experimenten und Studien, die sich aufgrund der besonderen Eigenschaften genauer mit den Auswirkungen von Fructose auf den Körper befassen. Doch ganz eindeutig sind die Ergebnisse nicht. "Gezielte Studien zur Wirkung von Fructose an menschlichen Testpersonen, die bewusstt Fructose aufnehmen oder vermeiden sollen, liefern ein wenig eindeutiges Bild", so der Ernährungs-Experte. "Die bevorzugte Verstoffwechselung der Fructose in der Leber kann tatsächlich ein Problem darstellen. Auch der fehlende Insulinausstoß, der normalerweise auch ein hormonelles Sättigungssignal darstellt und zudem den Fettstoffwechsel mitbeeinflusst, ist eine mögliche Ursache für gesundheitliche Folgen." Kann zu viel Fructose schädlich sein? Wie so oft gilt auch bei Fructose: Die Menge macht das Gift. Zu viel Fruchtzucker kann durchaus negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. "Solche Folgen könnten eine Zunahme an Körperfett, also auch eine absolute Gewichtszunahme oder Adipositas bedeuten, ebenso eine Fettleber, und somit typische Spätfolgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, vorzeitiger Tod. Aus Beobachtungsstudien am Menschen gibt es zudem Hinweise auf einen Zusammenhang zu Gicht und Bluthochdruck", warnt Dr. Kabisch. "Eine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen hoher Fructosezufuhr und speziellen Erkrankungen ist aber nicht nachgewiesen", stellt der Experte klar "Insbesondere, wenn keine Gewichtszunahme auftritt, lassen sich kaum gesundheitliche Störungen nachweisen, die spezifisch auf Fructose zurückzuführen sind."

Zu viel Fruchzucker kann krank machen – genau wie "normaler" Zucker © Guschenkova / Shutterstock.com Dennoch sollten Sie Ihren Zuckerkonsum immer im Blick behalten: "Als Richtwert empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht mehr als 25 Gramm Zucker – egal welcher Art – zu sich zu nehmen", sagt Dr. Kabisch. "In der Realität liegen wir jedoch durchschnittlich bei 100 Gramm." Inbegriffen ist hier natürlich auch versteckter Zucker und Fruchtzucker aus Fertigprodukten, Softdrinks & Co. Gibt es verschiedene Arten von Fructose? Als "Süße aus frischen Früchten" wird Fructose von der Industrie gerne genutzt, um uns allerlei Produkte noch schmackhafter zu machen. Verschiedene Fructose-Arten gibt es dabei nicht, allerdings eine Vielzahl von unterschiedlichen Bezeichnungen, die den Verbraucher leicht verwirren können. Deshalb lohnt es sich gerade bei Fertigprodukten immer ganz genau hinzuschauen. In der Zutatenliste könnten beispielsweise die Bezeichnungen Saccharose, Isoglucose oder Maissirup auftauchen, doch was bedeutet das genau? Ganz einfach: Hier ist versteckte Fructose enthalten. "Saccharose ist ein verknüpfter Zweifachzucker aus Glucose und Fructose", erklärt Dr. Kabisch. Oder einfacher gesagt: Saccharose ist im Grunde eine andere Bezeichnung für normalen Haushaltszucker. "Isoglucose meint wiederum das Gleiche ohne Verknüpfung, also ein Gemisch beider Einfachzucker. HFCS (high fructose corn sirup oder Maissirup) ist ebenfalls ein Zuckergemisch und hat einen Fructoseanteil über 50 Prozent." Eine Vielzahl an Bezeichnungen, hinter denen also immer das Gleiche steckt: von der Industrie getarnter (Frucht-)Zucker, der unseren Zuckerkonsum völlig unbemerkt ansteigen lässt. Welche Lebensmittel enthalten viel / wenig Fructose?

Beeren, wie Erdbeeren, gehören zu den fructosearmen Früchten und sind daher sehr zu empfehlen © nito / Shutterstock.com Früchte sind wohl die offensichtlichste Fructosequelle. Die einen Sorten enthalten mehr Fructose, die anderen weniger. Genauso sind Fruchtsäfte reinste Fruchtzuckerbomben und die haben es echt in sich: Damit nehmen Sie nämlich innerhalb kürzester Zeit um einiges mehr an Fructose zu sich, als beim Essen von frischen Früchten. Ihr Verdauungstrakt ist mit so einer großen Ladung Fruchtzucker aber leider völlig überfordert, was zu Blähungen und Krämpfen führen kann. Die fehlenden Ballaststoffe im Saft, die sonst die Verdauung unterstützen würden, tun ihr übriges. Besonders reich an Fructose sind außerdem Honig und Trockenfrüchte. Gut zu wissen: Gemüse enthält auch Fructose, jedoch nicht in solch großen Mengen wie Obst. Fisch, Fleisch, Eier und Milch enthalten keinen Fruchtzucker. Und in Getreideprodukten und Kartoffeln findet man nur sehr geringe Mengen. Die Industrie hat sich das positive Image von Fructose in der Vergangenheit natürlich zu Nutze gemacht, indem sie Glucose-Fructose-Sirup & Co. in allerlei Fertigprodukte gepackt haben. Dass sich Slogans wie zum Beispiel "mit der Süße von Früchten" extrem gut verkaufen lassen, haben die großen Firmen nämlich schnell erkannt. Die "natürliche Süße" lockt den Verbraucher und lässt uns mit gutem Gewissen zugreifen. An dem industriell hergestellten Zuckersirup. der hier zum Einsatz kommt, ist aber leider so gar nichts "natürlich", geschweige denn gesund. So landet Fructose nicht nur im Fruchtjoghurt oder dem Softdrink, sondern ist auch fester Bestandteil von Tiefkühl-Pizza, Tomatensoße oder Ketchup. Wer seinen Fruchtzuckerkonsum einschränken möchte, sollte deshalb vor allem zu fructosearmen Obstsorten greifen. In den nachfolgenden Tabellen bekommen Sie einen kleinen Überblick, welche Lebensmittel wie viel Fruchtzucker enthalten:

Tabellen mit dem Fructosegehalt* von Lebensmitteln 1. Fructose in Obst Lebensmittel Fructosegehalt (g/100 g) Avocado 0,2 Limette 0,8 Aprikose 0,9 Pfirsich 1,2 Honigmelone 1,3 Mandarine 1,3 Nektarine 1,8 Pflaume 2 Himbeeren 2,1 Erdbeeren 2,3 Ananas 2,4 Grapefruit 2,5 Mango 2,7 Heidelbeeren 3,3 Banane 3,6 Wassermelone 3,9 Apfel 5,7 Birne 6,7 Weintrauben 7,4 2. Fructosearmes Gemüse Lebensmittel Fructosegehalt (g/100 g) Hülsenfrüchte < 0,1-0,8 Kartoffeln 0,1 Spinat 0,1 Knollensellerie 0,1 Pilze 0,1 - 0,3 Erbsen 0,2 Rote Bete 0,3 Gurke 0,9 Brokkoli 0,9 Aubergine 1 Kürbis 1,3 Möhre 1,3 rote Paprika 3,7 3. Getränke voller Fruchtzucker Lebensmittel Fructosegehalt (g/100 g) Cola 2,1 Orangensaft 2,5 Apfelsaftschorle 3,2 Limonade 3,4 Apfelsaft 6,4 4. Süßes, Milchprodukte und versteckte Fructosequellen Lebensmittel Fructosegehalt (g/100 g) Honig 37,5 Konfitüren 13,5 - 21,7 Fruchtjoghurt 0,3 Fruchtquark 1,6 Fruchteis 1,7 Pizza 2,5 - 2,7 Tomatensoße 1,5 Tomatenketchup 9,0 - 12,0 *Quelle: Die große Wahrburg / Egert Kalorien- und Nährwerttabelle, Ausgabe 2016/17, TRIAS Wie äußert sich eine Fructoseunverträglichkeit? Neben einer Unverträglichkeit gegen Milchzucker (Laktose), der sogenannten Laktoseintoleranz, kann auch Fructose ähnliche Reaktionen im Körper auslösen. Dabei kann der Fruchtzucker aufgrund eines fehlenden Enzyms nicht verdaut werden, sodass er im Dickdarm bakteriell zersetzt wird. Das macht sich in Form von Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Völlegefühl oder Kopfschmerzen bemerkbar. Für Gewissheit sorgt jedoch erst ein spezieller Atemtest beim Arzt.