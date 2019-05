CBD-Öl: So verbessern Sie Ihr Training mit Cannabinoid-Öl

Doch das ist nicht alles. "Das Nahrungsergänzungsmittel wird auch in hohen Dosen gegen eine Vielzahl von Erkrankungen erforscht. Beispiele sind Parkinson, Epilepsie, Angststörung, Posttraumatische Belastungsstörung, Psychosen und Schlafstörungen", so der Biohacking-Experte.

Die amerikanische Professorin für Pharmakologie Allyn Howlett konnte im Jahr 1987 erstmals nachweisen, dass Cannabinoide über körpereigene Rezeptoren wirken. Der menschliche Körper verfügt über mehrere Cannabinoid-Rezeptoren (CB1 und CB2), die überall im Körper verteilt sind. "Während THC an den Cannabinoid-Rezeptoren im Körper andocken muss, um seine Wirkung zu entfalten, stimuliert CBD diese Rezeptoren lediglich – ohne sich an sie binden zu müssen", erläutert Schröder. Das bedeutet, dass jede Zelle, die einen CB1- oder CB2-Rezeptor besitzt, durch CBD verändert werden und davon profitieren kann.

CBD-Öl unterstützt die Regeneration nach dem Sport © A. and I. Kruk / Shutterstock.com

Welche Nebenwirkungen kann CBD-Öl haben?

Die Einnahme von CBD-Öl hat sich als sehr sicher erwiesen. Schröder fügt hinzu: "Studien und Erfahrungsberichten zufolge treten Nebenwirkungen äußerst selten auf und beschränken sich eher auf allgemeine Symptome. So können bei der Einnahme von CBD-Öl ein verminderter Appetit, Durchfall oder Müdigkeit auftreten."

Wo liegt der Unterschied zu Hanfsamenöl?

Während CBD-Öl ein Nahrungsergänzungsmittel ist, ist Hanfsamenöl (oder auch umgangssprachlich Hanföl genannt) ein Pflanzenöl, das durch die Pressung von Hanfsamen entsteht. Sie können es wie jedes andere Pflanzenöl beispielsweise zum Verfeinern von Salaten verwenden. "Es gilt als besonders hochwertiges und gesundes Öl, da es reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen ist", erläutert Schröder.

Wie dosiere ich CBD-Öl richtig und wie wende ich es an?

Schröder empfiehlt, mit einer kleinen Dosierung von 10 mg zu beginnen, um die Dosis dann über mehrere Tage hinweg zu steigern, bis der gewünschte Effekt eingetreten ist. "Am besten eignet sich dafür CBD-Öl in Tropfenform, da es präzise und individuell dosierbar ist", so der Experte. Dabei wird das Öl mit einer Pipette unter die Zunge auf die Schleimhaut geträufelt und sollte danach 60 bis 90 Sekunden einwirken. Damit die Mundschleimhaut das CBD-Öl auch aufnehmen kann, sollten Sie die nächsten 10 bis 15 Minuten weder essen noch trinken. "Die Art der Anwendung hat einen großen Einfluss darauf, wie viel von dem Wirkstoff am Ende wirklich im Körper ankommt", erläutert Schröder. "Die orale Aufnahme via Tablette oder Kapsel hat dabei die schlechteste Bioverfügbarkeit."

Tipp vom Experten: "Anstatt die gesamte Tagesdosis auf einmal zu nehmen, sollten Sie das Öl mehrmals täglich einnehmen. Die letzte Einnahme sollte dabei abends erfolgen."

Wo kann ich CBD Öl kaufen und wie teuer ist es?

CBD-Öl kann man in Online-Shops bestellen, aber auch Drogeriemärkte, Reformhäuser und Apotheken führen es inzwischen. Der Preis ist von der CBD-Konzentration abhängig. "Ein Öl mit einem Anteil von 5 Prozent bewegt sich in der Regel zwischen 30 und 40 Euro, während ein Öl mit 10 Prozent häufig das Doppelte kostet", informiert uns unser Experte.

Durch die Bindung an Cannabinoid-Rezeptoren im Nervensystem hat CBD eine entspannende und beruhigende Wirkung auf Ihren Körper, ohne dass Sie davon "high" oder abhängig werden. Vor allem wenn Sie unter Schlafstörungen oder Angstzuständen leiden, kann das Öl helfen. Auch Sportler kann das Nahrungsergänzungsmittel mit seiner Wirkung unterstützen, indem es die Regeneration der Muskeln verbessert und vor Muskelverletzungen schützt. Probieren Sie es doch einfach mal aus!