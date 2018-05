Virtual Reality im Sport: So verbessert VR-Training Ihre Fitness

Damit sich eine Investition in VR-Gadgets lohnt, sollten Sie sich also sicher sein, dass sie es auch wirklich benutzen. Wer den persönlichen Kontakt zu Trainern oder Trainingspartnern braucht oder mit einer neuen Sportart anfängt, für den ist VR-Training nicht geeignet. In jedem Fall empfehlen wir, die Technik vor dem Kauf in Ruhe auszuprobieren.

Klar, Gadgets wie die VR-Brille oder die online-kompatiblen Rollentrainer machen Spaß und lassen das Herz eines jeden Technikfans höher schlagen. Sie sind aber auch in der Regel teuer und dann auch noch oft auf nur eine Funktion beschränkt. Sie sollten sich also sehr sicher sein, dass Sie auch am Training dranbleiben. Billiger sind dagegen Apps fürs Smartphone, wie etwa Zombies, Run! oder Aaptiv

All diese Vorteile klingen sehr vielversprechend, aber bevor Sie direkt in den Elektrofachmarkt Ihres Vertrauens rennen, sollten Sie Folgendes bedenken:

Virtuelle Trainer beim Wexer-Kurs bei FitnessFirst © Wexer / Fitness First

So läuft ein virtueller Kurs ab

Eine der gängigsten Formen des VR-Trainings sind die virtuellen Kurse im Fitnessstudio oder zu Hause. Unsere Autorin Tove hat einen Wexer-Kurs bei FitnessFirst ausprobiert:

"Der Raum ist komplett abgedunkelt und hat Lichteffekte, die für eine besondere Stimmung sorgen sollen. Vorne ist ein großer Screen, hinten verschiedene Fitnessgeräte. Meine Wahl fiel auf einen Cardio-Core-Kurs, der nur 15 Minuten geht und wofür ich nur eine Matte brauche. So muss ich mich nicht erst noch mit komplizierten Trainingsgeräten vertraut machen. Einen Trainer, der mir dabei hilft, gibt es ja nicht. So kann ich mich aber auch vor niemandem zum Deppen machen. Von der Leinwand beginnt ein Englisch sprechender Trainer, Aufwärmübungen anzuleiten. Zuerst fühle ich mich ein bisschen komisch, als ich da vollkommen allein herumhample. Es macht dann aber doch Spaß und der Trainer bringt mich auch ganz schön ins Schwitzen. So läuft's ab: Der Trainer spult auf dem nicht so großen Bildschirm sein relativ unpersönliches Programm ab. Die angepriesenen Lichteffekte ändern an diesem Gefühl recht wenig.

>>> 4 Gründe für Fitnesskurse

Mein Fazit: Ein klarer Pluspunkt bei diesen Kursen ist, dass niemand meine ungelenken Bewegungen sehen kann. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl und man kann sie beliebig oft wiederholen. Der Nachteil: Die Kurse ändern sich nicht, werden nach einigen Malen also langweilig. Das richtige Feeling kommt außerdem nicht auf. Wer also schon vorher Fan von videogeleitetem Heimtraining war, kommt mit den mühevoll ausgestatteten Räumen voll auf seine Kosten. Wer diese Form des Trainings aber eher unangenehm findet, wird sich hier auch nicht wohler fühlen."

Der Personal Trainer Vi arbeitet mit so genannter künstlicher Intelligenz (KI). Die Technik befindet sich in einem schwarzen Silikonband, das man sich in den Nacken legt. Zwei Ohrhörer ragen an kurzen Kabeln zu beiden Seiten des Gerätes heraus. In ihnen stecken auch Sensoren, die den Puls messen und die Software mit Daten versorgen. Das Gerät ist auf getvi.com für rund 250 Dollar erhältlich. Die App ist gratis. Unser Redakteur Daniel Endress hat es ausprobiert:

"Nach dem Einschalten stellt sich mir eine weibliche Stimme als Vi vor und führt mich durch die Grundeinstellungen. Zuerst soll ich die App Vi Fitness aus dem Playstore herunterladen. Kein Problem, über Bluetooth verbindet sich die App mit dem Tool. So kommt Vi an Informationen zur Laufstrecke und dem aktuellen Wetter. Darüber hinaus lässt sich die App mit Spotify verknüpfen, so dass ich mit meinen eigenen Playlists laufen kann. Über die Sensoren in den Ohrstöpseln kontrolliert Vi meinen Puls. Ist er zu hoch oder zu niedrig, korrigiert mich die Stimme. Manchmal feuert sie mich auch an oder erteilt mir kleine Aufträge wie diesen: "Laufe genau im Takt der Musik".

>>> Das sind die besten Fitness-Gadgets

Die ersten Tage mit Vi sind ungewohnt. Die Stimme stellt Fragen, die ich beantworten soll. Die Sprachsteuerung funktioniert dabei einwandfrei, sofern man gut Englisch spricht. Auf Deutsch ist dieser Personal Trainer noch nicht erhältlich. Allerdings ist der Sprachschatz der KI noch ein wenig begrenzt. Dank verschiedener Aufsätze passen die Ohrhörer gut und lassen sich angenehm tragen.

Mein Fazit : Vi ist ausgesprochen unterhaltsam und hat stets ein paar interessante Informationen parat. Die Anfeuerungsrufe einer Computerstimme haben bei mir allerdings nicht wirklich gewirkt. Seine Stärken kann der KI- Trainer insbesondere dann voll ausspielen, wenn man häufiger neue Laufstrecken ausprobiert oder immer mal wieder in anderen Städten unterwegs ist."