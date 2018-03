Stolperfalle Telefon: So vermeiden Sie fatale Telefon-Gespräche

Job Etwa zwei Jahre Ihres Lebens verbringen Sie mit dem Hörer am Ohr, hat das Freizeit-Forschungsinstitut BAT ermittelt. Betrachten Sie Telefonieren also nicht als Nebensache, sondern als Job.

Vermeiden Sie Ablenkungen und unruhige Umgebungen

Telefon-Register: K(onzentrieren) bis O(rdnung)

Abgelenkt durch eine SMS, beim Lügen ertappt oder bei der Begrüßung schon versprochen - Tabus, die leicht vermieden werden können

Konzentrieren

So geht’s leichter: Schließen Sie die Bürotür, schalten Sie alle Ablenkungen wie Bildschirmschoner und akustische Signale aus, nicht aus dem Fenster sehen.

Lügen

Am Telefon wird häufiger gelogen als in E-Mails, fanden US-Psychologen der Cornell-Universität heraus. Aber es fliegt auch schneller auf. In vielen Fällen ist es die Stimme, die den Lügner verrät. „Vermeiden Sie Unwahrheiten“, so Olk. Ist ein verlangter Kollege nicht zu sprechen, lügen Sie nicht, weil es leichter ist. Besser: Umstand erklären, Lösung anbieten. „Er ruft gleich zurück.“

Melden

„Guten Tag, hier ist die Firma X, Sie sprechen mit Herrn Y, wie kann ich Ihnen helfen?“ So will es der Chef gerne hören. Allerdings: „Wenn Sie sich mit diesem Marathon-Satz unwohl fühlen, bringt er nichts“, sagt Olk. Ihre Stimme spiegelt den Mangel an Überzeugung wider. Variieren Sie lieber die Begrüßungsformel.

Nein

Das kleine Wörtchen bedeutet häufig: noch eine Information nötig. „Ihr Gesprächspartner ist eventuell unsicher und blockt aus diesem Grund ab“, erklärt Roland Arndt. Fragen Sie nach dem Grund der Entscheidung, so räumen Sie Unklarheiten aus.

Ordnung

Versehen Sie Telefonnummern grundsätzlich mit Namen und einem Stichwort, sonst verlieren Sie ganz schnell den Überblick.